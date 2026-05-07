AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Volkswagen reformiert Dienstwagenregeln: Weniger Privilegien für VW-Mitarbeiter

Volkswagen reformiert Dienstwagenregeln
Weniger Privilegien für VW-Mitarbeiter

Volkswagen hat mit einer Reihe neuer Regelungen für Dienstwagen ein deutliches Signal gesetzt. Ab Juni 2026 gelten strikte Vorgaben, die sowohl die Kostenkontrolle als auch die Förderung der Elektromobilität in den Fokus rücken. Die Änderungen sind eine Reaktion auf gestiegene Betriebskosten und auffällige Nutzungsmuster.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
Als Favorit speichern
VW-Werk Wolfsburg
Foto: Gregor Hebermehl

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Nutzung leistungsstarker Modelle wie GTI, GTX und R. Personen unter 23 Jahren dürfen diese Fahrzeuge künftig nur noch gemeinsam mit dem eigentlichen Berechtigten nutzen. Volkswagen begründet dies mit Sicherheitsaspekten sowie der Absicht, den Missbrauch durch Familienmitglieder zu minimieren. Gleichzeitig soll das Unfallrisiko reduziert werden, da junge Fahrer in dieser Altersgruppe oft höhere Versicherungsprämien verursachen.

Einschränkungen bei Kraftstoffen und Tankstellen

Ein weiteres zentrales Element der neuen Regelungen ist das Verbot von Premiumkraftstoffen wie V-Power oder Ultimate Diesel. Künftig dürfen ausschließlich Standardkraftstoffe wie Super E10 oder Standard-Diesel getankt werden – es sei denn, der Fahrzeughersteller schreibt explizit etwas anderes vor. Darüber hinaus wird das Betanken an internen Werktankstellen vollständig eingestellt. Diese stehen künftig nur noch dem internen Werkverkehr zur Verfügung. Externe Tankstellen können weiterhin genutzt werden, jedoch ausschließlich über die personengebundene Charge&Fuel Card.

Limitierungen bei der Fahrzeugpflege

Auch bei der Fahrzeugpflege setzt Volkswagen klare Grenzen: Maximal vier Außenwäschen pro Monat sind erlaubt, wobei der Preis pro Wäsche nicht mehr als 17 Euro betragen darf. Teure Premiumwäschen oder Nano-Versiegelungen auf Firmenkosten gehören damit der Vergangenheit an. Zusätzlich ist die Nutzung von Mehrfachkarten untersagt, um Missbrauch vorzubeugen.

Förderung der Elektromobilität

Hinter den neuen Richtlinien steht auch ein strategisches Ziel: Der Ausbau der elektrifizierten Dienstwagenflotte soll beschleunigt werden. Die Charge&Fuel Card dient dabei als zentrales Abrechnungsmittel sowohl für das Laden von Elektrofahrzeugen als auch für das Tanken verbleibender Verbrenner. Mit diesen Maßnahmen will Volkswagen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge attraktiver gestalten und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Konsequenzen bei Regelverstößen

Die Einhaltung der neuen Vorgaben wird streng überwacht. Laut interner Mitteilung behält sich Volkswagen vor, weitere Verschärfungen einzuführen, falls sich das Nutzerverhalten nicht verbessert oder die Kraftstoffpreise weiter steigen sollten. Dies zeigt deutlich: Der Konzern meint es ernst mit seinen Sparmaßnahmen und seiner Strategie zur Förderung nachhaltiger Mobilität.

Fazit

Mehr zum Thema E10