Volkswagen reformiert Dienstwagenregeln: Weniger Privilegien für VW-Mitarbeiter

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Nutzung leistungsstarker Modelle wie GTI, GTX und R. Personen unter 23 Jahren dürfen diese Fahrzeuge künftig nur noch gemeinsam mit dem eigentlichen Berechtigten nutzen. Volkswagen begründet dies mit Sicherheitsaspekten sowie der Absicht, den Missbrauch durch Familienmitglieder zu minimieren. Gleichzeitig soll das Unfallrisiko reduziert werden, da junge Fahrer in dieser Altersgruppe oft höhere Versicherungsprämien verursachen.

Einschränkungen bei Kraftstoffen und Tankstellen Ein weiteres zentrales Element der neuen Regelungen ist das Verbot von Premiumkraftstoffen wie V-Power oder Ultimate Diesel. Künftig dürfen ausschließlich Standardkraftstoffe wie Super E10 oder Standard-Diesel getankt werden – es sei denn, der Fahrzeughersteller schreibt explizit etwas anderes vor. Darüber hinaus wird das Betanken an internen Werktankstellen vollständig eingestellt. Diese stehen künftig nur noch dem internen Werkverkehr zur Verfügung. Externe Tankstellen können weiterhin genutzt werden, jedoch ausschließlich über die personengebundene Charge&Fuel Card.

Limitierungen bei der Fahrzeugpflege Auch bei der Fahrzeugpflege setzt Volkswagen klare Grenzen: Maximal vier Außenwäschen pro Monat sind erlaubt, wobei der Preis pro Wäsche nicht mehr als 17 Euro betragen darf. Teure Premiumwäschen oder Nano-Versiegelungen auf Firmenkosten gehören damit der Vergangenheit an. Zusätzlich ist die Nutzung von Mehrfachkarten untersagt, um Missbrauch vorzubeugen.

Förderung der Elektromobilität Hinter den neuen Richtlinien steht auch ein strategisches Ziel: Der Ausbau der elektrifizierten Dienstwagenflotte soll beschleunigt werden. Die Charge&Fuel Card dient dabei als zentrales Abrechnungsmittel sowohl für das Laden von Elektrofahrzeugen als auch für das Tanken verbleibender Verbrenner. Mit diesen Maßnahmen will Volkswagen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge attraktiver gestalten und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Konsequenzen bei Regelverstößen Die Einhaltung der neuen Vorgaben wird streng überwacht. Laut interner Mitteilung behält sich Volkswagen vor, weitere Verschärfungen einzuführen, falls sich das Nutzerverhalten nicht verbessert oder die Kraftstoffpreise weiter steigen sollten. Dies zeigt deutlich: Der Konzern meint es ernst mit seinen Sparmaßnahmen und seiner Strategie zur Förderung nachhaltiger Mobilität.