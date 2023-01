Afeela debütiert auf der CES 2023 Das ist das erste Sony-Honda-Auto

Der Elektronik-Konzern Sony und der Autobauer Honda arbeiten bei den Themen Elektromobilität und Mobilitätsdienste zusammen. Das erste Sony-Honda-Elektroauto startet Ende 2025 in den USA unter dem Markennamen Afeela. Die Vorpremiere des ersten Modells steigt auf der CES 2023 in Las Vegas.

Beide Unternehmen haben bereits im Frühjahr 2022 eine strategische Allianz gegründet. Das Ziel: Bei den Themenfeldern Elektro-Mobilität und Mobilitätsdienstleitungen zusammenzuarbeiten. Zudem wollen beide Partner in einem Joint Venture (Sony Honda Mobility – SHM) Elektroautos bauen und vertreiben. Das neue Gemeinschaftsunternehmen ging als unabhängige Einheit 2022 an den Start. Ein späterer Börsengang des neuen Unternehmens ist denkbar.

Ziel der Allianz ist es, die Expertise von Honda in den Bereichen Mobilitätsentwicklung, Fahrzeugkarosseriebau und After-Sales-Service-Management mit dem Know-How von Sony in der Entwicklung und Anwendung von Bildgebungs-, Sensor-, Telekommunikations-, Netzwerk- und Unterhaltungstechnologien zusammenzuführen. Daraus soll eine neue Generation von Mobilitätsanwendungen und Services hervorgehen. Beides soll sich eng an Nutzern und Umwelt orientieren und kontinuierlich weiterentwickeln.

Erster Sony Honda Afeela als Prototyp

Der Produktionsstart des ersten gemeinsam entwickelten Elektroautos soll im ersten Halbjahr 2025 erfolgen. Auf der CES in Las Vegas 2023 haben die Partner das erste Gemeinschaftsmodell in einer Vorpremiere enthüllt. Verkündet wurde auch der Markenname Afeela, unter dem die neuen Autos vertrieben werden sollen. Er leitet sich vom englischen Wort feel ab.

Der erste, noch namenlose Prototyp tritt als glatt gezeichnete Fließheck-Limousine an; Beobachter erkennen das Vision-S Concept Car mit neu gezeichneter Front. 4,90 Meter Länge, 1,90 Meter Breite und eine Höhe von 1,46 Meter ordnen das Modell der Oberen Mittelklasse zu. Drei Meter Radstand versprechen zudem üppige Platzverhältnisse für die fünf Passagiere.

Zur elektrischen Antriebstechnik halten sich die Japaner noch bedeckt; sie kündigen aber einen Allradantrieb an. Mitbringen soll das Modell zudem autonomes Fahren nach Level 3 sowie ein Cloud-basiertes User-Interface. Dazu setzt Sony-Honda auf 45 Kameras und Sensoren in und am Fahrzeug sowie das Qualcomm Snapdragon Digital Chassis mit einer Rechenleistung von 800 TOPS.

Mit der Umgebung kommuniziert der Afeela über Lichteinrichtungen in der Front. Das Cockpit setzt auf Bildschirme über die gesamte Breite, wobei die beiden äußeren Displays die Bilder der Kamera-Rückspiegel wiedergeben. Das Lenkrad ist oben offen und unten abgeflacht. Die sichtbaren Bedienelemente reduzieren sich auf zwei Lenkstockhebel, Tasten auf dem Lenkrad und der Armaturentafel sowie einen Controller auf der Mittelkonsole. Für ein luftiges Ambiente sorgt ein Glas-Panoramadach. Das Interieur wird mit nachhaltigen Materialien gestaltet, wobei die Textilien sogar die Luft reinigen sollen.

US-Marktstart Ende 2025

Der Handelseintritt für das erste Sony-Honda-Auto ist für Ende 2025 geplant. Erster Markt für das Sony-Honda-Auto werden die USA, wo ab Frühjahr 2026 die ersten Autos ausgeliefert werden. In der zweiten Jahreshälfte 2026 wird dann auch Japan bedient. Die Produktion des Elektroautos wird Honda in seinen nordamerikanischen Werken übernehmen. Sony entwickelt parallel dazu die entsprechende Mobilitäts-Plattform.

Im Januar 2022 hatte Sony auf der CES in Las Vegas mit dem Sony Vision-S 02 seine zweite Elektroauto-Studie vorgestellt und dabei mitgeteilt, dass man sehr ernsthaft den Einstieg in den Elektroautomarkt prüfen möchte. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht klar, dass der Konzern eine japanische Allianz mit Honda schmieden würde. Beim Aufbau der Studie wurde Sony von den Automobilzulieferern Magna, Benteler, Bosch und ZF unterstützt.

Fazit

Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos bauen. Der Autobauer übernimmt dabei die Fahrzeugproduktion, der Elektronik-Gigant kümmert sich um die entsprechenden Mobilitätsangebote. Das erste Sony-Honda-E-Auto soll schon 2025 unter dem Markennamen Afeela kommen.