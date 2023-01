Jaguar Land Rover Bilanz Profitabel dank eines Modells

Der Rotstift kreist bedrohlich über der Modellpalette, Stellenabbau, der CEO verabschiedet sich, die Zahlen so erfreulich wie Socken zu Weihnachten. Die Schlagzeilen der letzten Monate müssen sich für die Verantwortlichen bei Jaguar Land Rover lesen wie eine Gruselgeschichte. Millionenverluste in 2021; Chipmangel und Corona-Pandemie schlagen heftig ins Kontor. Doch dann erscheint im Frühjahr 2022 ein strahlender Retter: der neue Range Rover.

Gut gefüllte Kassen

Das Trio aus Defender, Range Rover und Range Rover Sport zeichnet verantwortlich für 74 Prozent aller aktuellen Bestellungen bei Jaguar Land Rover. Fast 80.000 Fahrzeuge wurden im letzten Quartal 2022 verkauft (ohne China) – 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 5,7 Prozent mehr als in Q3 2022. In den Kassen liegen laut Unternehmensangaben derzeit rund 4,4 Milliarden Euro Überschuss.

Aktuell stehen etwa 215.000 Bestellungen in den Büchern der Tata-Tochter. Das seien 10.000 mehr als im dritten Quartal 2022. An der vom ausgeschiedenen CEO Thierry Bolloré ausgerufenen Strategie "Reimagine" will das Unternehmen indes festhalten. Die Pläne sehen zwei neue Plattformen, mehrere Elektro-Modelle und den Umbau von Jaguar in eine rein elektrische Marke bis 2025 vor. Weitere Einzelheiten zu der Strategie erfahren Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Jaguar Land Rover überrascht mit positiven Ergebnissen. Mehr Absatz, positiver Chash Flow und volle Auftragsbücher. Vor allem der neue Range Rover und dessen kleinerer Bruder Range Rover Sport zeichnen für den Umschwung verantwortlich. Gut für das Unternehmen, denn im Zuge der Strategie "Reimagine" sollen mehrere Milliarden investiert werden.