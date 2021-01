Jahresfahrleistung zu Corona Geld zurück von der Kfz-Versicherung

Pkw-Halter haben bei ihren Versicherungen im Jahr 2020 durchschnittlich eine jährliche Fahrleistung von 11.387 Kilometern genannt – 346 Kilometer weniger als im Jahr 2019. Das geht aus einer Auswertung der Internetseite Check24 hervor. Als Datenbasis für die Studie dienen alle Kfz-Versicherungen, die die Verbraucher im entsprechenden Zeitraum über das Vergleichs-Portal abschlossen.

Spitzenreiter und Schlusslicht bleiben dieselben

Bereits 2019 war Mecklenburg-Vorpommern unter den Bundesländern der Kilometer-König, Berlin hingegen das Schlusslicht gewesen. Geändert hat sich daran nichts. Mit 12.813 Kilometern legten Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern auch im vergangenen Jahr wieder die größte Distanz zurück. Damit machten sie 3.268 Kilometer mehr Strecke als Pkw-Besitzer aus Berlin, die mit 9.545 Kilometern erneut den geringsten Durchschnittswert angaben.

Weniger Kilometer bei den Stadtstaaten

In fast allen restlichen Bundesländern lag die Anzahl an Jahreskilometern jeweils zwischen 11.000 und 12.000 (siehe Auflistung unten). Neben den Berlinern unterboten lediglich Autofahrer aus Hamburg (10.461 km) die 11.000-Kilometer-Marke. Im Schnitt waren Pkw-Halter aus den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen knapp 1.500 Kilometer weniger unterwegs als Autobesitzer aus den Flächenländern.

Coronabedingter Mobilitätsrückgang

Home Office? Mal ja, mal nein. Ausgangssperre? Schon, aber erstmal nur vorübergehend. Reisebeschränkungen? Die gelten zwar, sind jedoch ebenfalls eine Momentaufnahme. Sich in Sachen Jahreskilometer auf einen stichfesten Wert festzulegen, während Covid-19 die Welt umtreibt: eher schwierig. Beispielsweise sank die Mobilität der Deutschen im November 2020 um 8,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat – kurzfristig ausgelöst durch den Teil-Lockdown, der damals in Kraft getreten war (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Thorben-Wengert_pixelio.de Beträgt die tatsächliche Fahrleistung zum Vertragsende weniger als angegeben, erstatten zahlreiche Versicherungen Teilbeträge zurück.

Geld zurück bei weniger Fahrleistung

Was an unerwarteten Mobilitätsrückgängen ärgerlich ist? Zuerst einmal nichts. Umso besser, wenn das Auto auch mal stehen bleibt. Allerdings schlägt sich die angegebene Fahrleistung bei den Versicherungskosten nieder. "Verbraucher*innen sollten beim Abschluss ihrer Kfz-Versicherung darauf achten, damit sie nur für so viele Kilometer zahlen, wie sie auch gefahren sind", sagt Dr. Tobias Stuber von Check24. Der Geschäftsvorsitzende des Portals im Bereich Kfz-Versicherungen rät, die einst gemachten Prognosen mit der tatsächlichen Jahresfahrleistung zu vergleichen: Zahlreiche Versicherer erstatten zu viel geleistete Beiträge zurück. Dafür müsse man am Ende der Vertragslaufzeit nur die tatsächliche Fahrleistung melden.

Entsprechende Anbieter kennzeichnet Check24 beim Versicherungsvergleich mit dem Zusatz "Corona-Schutz". Dadurch sehen Versicherungsnehmer schnell, wo am Vertragsende noch etwas zu holen ist.

So sieht das Bundesländer-Ranking von Check24 aus:

Mecklenburg-Vorpommern 12.813 km

Schleswig-Holstein 12.446 km

Sachsen-Anhalt 12.254 km

Thüringen 12.068 km

Brandenburg 12.039 km

Rheinland-Pfalz 11.959 km

Niedersachsen 11.895 km

Sachsen 11.626 km

Bayern 11.489 km

Hessen 11.399 km

Saarland 11.371 km

Baden-Württemberg 11.300 km

Nordrhein-Westfalen 11.049 km

Bremen 11.029 km

Hamburg 10.461 km

Berlin 9.545 km

Fazit

Im Corona-Jahr 2020 haben deutsche Pkw-Halter bei den Kfz-Versicherungen eine durchschnittliche Fahrleistung von 11.387 Kilometern angegeben. Das sind 346 Kilometer weniger als im Jahr zuvor. Aufgrund coronabedingt eingeschränkter Mobilität können etliche Autobesitzer Teilbeträge von den Versicherungen zurückfordern – falls denn der Kilometerzähler die Vertragsangabe tatsächlich unterbietet.