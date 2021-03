Zahl geklauter Katalysatoren nimmt zu Abgasvorschriften fördern ungewollt Diebstahl

7/9 Chemiewerk an Bord Um die drei wichtigsten Abgasbestandteile Kohlenmonoxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstoffe (CH) und Stickoxide (NOx) unschädlich zu machen, werden sie beim Durchströmen mit Hilfe einer Edelmetallbeschichtung in die ungiftige Sekundärverbindungen Kohlendioxid (CO2), Wasserdampf (H2O) und molekularen Stickstoff (N2) umgewandelt. Dazu vollbringt der Kat das Kunststück zweier gegensätzlicher chemischer Reaktionen: Oxidation bei CO und HC sowie Reduktion bei NOx. Effektiv funktioniert das aber nur bei lambdageregelter Verbrennung.