Toyota stellt Dieben eine Falle Diese Punkte sind kein Schmutz

Wenn ein Auto gestohlen wird, feilt die Diebesbande nicht selten die Fahrgestellnummer ab, um eine Rückverfolgung und Identifikation des Fahrzeugs zu verhindern. Mit diesem Kniff werden die Kriminellen bei einem neuen Toyota Land Cruiser allerdings nicht weit kommen, denn der Hersteller hat sich abgesichert. An unterschiedlichen Stellen der Karosserie und des Motors befinden sich kleine Punkte, die auf den ersten Blick wie herkömmlicher Schmutz aussehen. Doch ein Mikroskop offenbart die Wahrheit: Auf den Punkten ist die Fahrzeug-ID in winzigen Zeichen zu sehen. Wo diese Punkte überall versteckt sind, verrät Toyota freilich nicht, doch es soll sich auch um schwer zugängliche Stellen handeln, die offenbar nur Eingeweihten bekannt sind. Für Diebe macht das den Geländewagen, so die Hoffnung der Verantwortlichen, nun deutlich weniger attraktiv.

Privettachka / Toyota / Patrick Lang Kein Schmutz, sondern ein Versteck für die Fahrzeug-ID. Die kleinen Punkte sind an vielen Stellen auf Karosserieteilen angebracht.

Zunehmend mehr Edelmetall

Es gibt noch ein weiteres Diebstahl-Problem, dem Toyota begegnet. Wer an ein aufgebrochenes Auto denkt, hat meistens Bilder von durchwühlten Handschuhfächern und herausgerissenen Radios vor dem inneren Auge. Versicherer und Polizei erkennen aktuell aber einen ganz anderen Trend, für den Diebe das Auto gar nicht aufbrechen müssen: Der Diebstahl von Katalysatoren nimmt stetig zu. Das Bauteil ist für Diebe deshalb attraktiv, weil es zur Abgasreinigung Edelmetalle wie Platin, Rhodium und Palladium enthält. Ein Gramm Platin kostet aktuell 33 Euro, die gleiche Menge Palladium schon rund 70 Euro und bei Rhodium sind es gar 680 Euro. Im Schnitt enthält ein Katalysator etwa drei Gramm an Edelmetallen als Beschichtung.

GEM Strengere Grenzwerte verlangen nach einer effizienteren Abgasreinigung. Dafür steigt unter anderem der Edelmetall-Anteil im Katalysator.

In Zukunft dürfte sich dieser Wert allerdings erhöhen, denn zunehmend strengere Emissions-Grenzwerte verlangen nach einer effektiveren Abgasreinigung und damit auch nach mehr Edelmetall im Katalysator. Die Abgasnormen machen den Diebstahl des Bauteils sozusagen immer rentabler. Ob sich der aktuelle Anstieg der Vorfälle daran knüpft, ist allerdings nicht belegt. Zumal auch ältere Fahrzeuge für die Diebe interessant sind, bei denen sich das Bauteil besonders leicht abmontieren oder mit einer akkubetriebenen Säge heraussägen lässt. Laut ADAC-Straßenwacht wurden schon in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres rund 240 Katalysatoren geklaut, wie die Plattform autoservicepraxis berichtet. 2017 waren es noch 38 Fälle in der Bundesrepublik.

Toyota wehrt sich

Die Hybrid-Modelle von Toyota sind laut eigenen Angaben besonders häufig vom Katalysatoren-Klau betroffen, weil die Konzentration der Edelmetalle in diesen Autos besonders hoch ist. In Großbritannien investieren die Japaner nun mehr als 1,1 Millionen Euro in eine besondere Nachrüstungsmaßnahme für ältere Modelle. 100.000 Autos sollen mit speziellen Markierungen am Katalysator versehen werden, die das Bauteil nach etwaigem Diebstahl beim Verkauf sofort als Diebesgut identifizieren. Dafür arbeitet der Hersteller mit der britischen Polizei zusammen, denn auch auf der Insel ist die Zahl der Kat-Diebstähle in der letzten Zeit extrem in die Höhe geschossen. Für die Kunden ist diese Markierung natürlich kostenlos. Ob so etwas auch in Deutschland geplant wird, ist bisher nicht bekannt.

Wenn Sie bemerken, dass Ihr Auto im Betrieb auf einmal wesentlich lauter röhrt, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass Sie Opfer eines Katalysator-Diebstahls geworden sind. Besonders ärgerlich für die Geschädigten: Gerade wer einen alten Gebrauchtwagen fährt, muss im Fall eines Kat-Diebstahls den wirtschaftlichen Totalschaden befürchten. Die Kosten für Ersatzteil und Einbau können je nach Fahrzeugmodell locker 2.000 Euro betragen. In unserer Fotoshow erfahren Sie mehr über die Funktionsweise eines Katalysators.

Fazit

Katalysatoren-Diebstähle erfreuen sich bei Kriminellen wachsender Beliebtheit. Die Teile sind meist leicht zu entwenden und bringen dreistellige Beträge ein. Wer kaskoversichert ist, kann den Schaden zwar geltend machen, ärgerlich bleibt so ein Vorfall aber trotzdem. Besondere Kennzeichnungen an Fahrzeugen dürften deshalb immer mehr Hersteller für sich entdecken.