Kfz-Versicherung Neue Typklassen für 13 Mio. Autofahrer

Für rund 8,1 Millionen Autofahrer gelten bei der Kfz-Haftplichtversicherung künftig höhere Einstufungen, bei rund 4,8 Millionen gibt es ab 2023 besser Typklassen. Für 70 Prozent der Automodelle, also für rund 23,9 Millionen Autofahrer ändert sich nichts.

"Große Sprünge sind die Ausnahme, nur für wenige Modelle geht es um mehr als eine Klasse nach oben oder nach unten", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. So verbessert sich etwa der Škoda Kamiq 1.5 TSI (Typ NW, seit 2019) gleich um drei Klassen, der Audi Q7 3.0 TDI (Typ 4L, seit 2015) verschlechtert sich um zwei Typklassen.

SUV und Oberklasse-Modell mit hohen Typklassen

Während in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Leistungen für geschädigte Unfallgegner maßgeblich sind, spielt in der Kaskoversicherung unter anderem der Wert des versicherten Autos eine Rolle. Entsprechend haben viele hochmotorisierte Modelle hohe Typklassen, ältere Modelle und Kleinwagen sind mit niedrigeren Typklassen versehen.

Das Vergleichsportal "Check24" hat auf Basis der neuen Typklassen für verschiedene Pkw-Modelle (Haftpflicht, Teil- und Vollkaskso) beispielhaft für ein spezielles Versicherungsnehmer-Profil errechnet.

Beispielberechnungen: Typklasse in der Kfz-Versicherung Modell Beitrag 2022 Beitrag 2023 Veränderung HSN/TSN Haftpflichtklasse Veränderungen Vorjahr Haftpflicht-Versicherung VW T-Roc Cabrio 1.5 TSI 148,05 € 99,31 € -48,74 € 0603/CKX 11 -3 Audi A4 Avant 2.0 TDI 236,82 € 194,00 € -42,82 € 0588/AHM 15 -3 Skoda Kodiaq RS 2.0 TDI 174,60 € 139,00 € -35,60 € 8004/ATW 13 -3 Toyota Yaris 1.5 157,96 € 220,24 € +62,28 € 5013/AOR 20 +5 Dacia Sandero 1.0 157,96 € 205,36 € +47,40 € 8212/AFE 19 +4 Hyundai i10 135,02 € 169,55 € +34,53 € 5984/ABJ 16 +3 Kfz-Teilkaskoversicherung Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 832,83 € 491,51 € -341,32 € 1028/AAO 24 -5 Suzuki SX4 339,96 € 264,09 € -75,87 € 8306/ACS 18 -3 Toyota Auris 1.6 412,77 € 347,67 € -65,10 € 5013/AIB 18 -3 Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid 396,28 € 590,16 € +193,88 € 5013/ACI 23 +7 Opel Corsa-e (57/100 kW) 223,58 € 328,83 € +105,25 € 1889/ABX 21 +6 VW Golf VIII 1.5 TSI 251,55 € 329,87 € +78,32 € 0603/CKM 22 +4 Kfz-Vollkaskoversicherung Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 689,12 € 546,17 € -142,95 € 1028/AAO 23 -4 Mercedes-Benz GLB 250 4Matic 571,35 € 469,58 € -101,77 € 1313/IHV 21 -3 Renault Clio Grandtour 1.2 422,33 € 353,48 € -68,85 € 3333/BAU 13 -3 Nissan Juke 403,07 € 495,17 € +92,10 € 1329/AMD 21 +3 BMW 218i Coupe 572,79 € 642,55 € +69,76 € 0005/BYM 24 +2 VW ID.3 Pro Performance (70/150 kW) 331,22 € 370,73 € +39,51 € 0603/CKV 18 +2 Modell Beitrag 2022 Beitrag 2023 Veränderung HSN/TSN Haftpflichtklasse Veränderungen Vorjahr Haftpflicht-Versicherung VW T-Roc Cabrio 1.5 TSI 148,05 € 99,31 € -48,74 € 0603/CKX 11 -3 Audi A4 Avant 2.0 TDI 236,82 € 194,00 € -42,82 € 0588/AHM 15 -3 Skoda Kodiaq RS 2.0 TDI 174,60 € 139,00 € -35,60 € 8004/ATW 13 -3 Toyota Yaris 1.5 157,96 € 220,24 € +62,28 € 5013/AOR 20 +5 Dacia Sandero 1.0 157,96 € 205,36 € +47,40 € 8212/AFE 19 +4 Hyundai i10 135,02 € 169,55 € +34,53 € 5984/ABJ 16 +3 Kfz-Teilkaskoversicherung Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 832,83 € 491,51 € -341,32 € 1028/AAO 24 -5 Suzuki SX4 339,96 € 264,09 € -75,87 € 8306/ACS 18 -3 Toyota Auris 1.6 412,77 € 347,67 € -65,10 € 5013/AIB 18 -3 Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid 396,28 € 590,16 € +193,88 € 5013/ACI 23 +7 Opel Corsa-e (57/100 kW) 223,58 € 328,83 € +105,25 € 1889/ABX 21 +6 VW Golf VIII 1.5 TSI 251,55 € 329,87 € +78,32 € 0603/CKM 22 +4 Kfz-Vollkaskoversicherung Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 689,12 € 546,17 € -142,95 € 1028/AAO 23 -4 Mercedes-Benz GLB 250 4Matic 571,35 € 469,58 € -101,77 € 1313/IHV 21 -3 Renault Clio Grandtour 1.2 422,33 € 353,48 € -68,85 € 3333/BAU 13 -3 Nissan Juke 403,07 € 495,17 € +92,10 € 1329/AMD 21 +3 BMW 218i Coupe 572,79 € 642,55 € +69,76 € 0005/BYM 24 +2 VW ID.3 Pro Performance (70/150 kW) 331,22 € 370,73 € +39,51 € 0603/CKV 18 +2

Wie hoch der Beitrag einer Kfz-Versicherung ist, hängt von verschiedenen Merkmalen ab – unter anderem auch davon, welches Automodell gefahren wird. Um Kfz-Versicherern die risikogerechte Kalkulation ihrer Beiträge zu erleichtern, werten die Statistiker des GDV einmal jährlich die Schadenbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle aus. Die Typklassenstatistik des GDV umfasst aktuell rund 32.000 verschiedene Modelle und deren Schadenbilanzen der Jahre 2019 bis 2021.

Unverbindliche Statistik

In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen (10 – 25), für die Einstufung des Modells sind die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In der Vollkaskoversicherung unterscheiden die Statistiker des GDV 25 Typklassen (10-34). Für die Berechnung der Vollkaskoversicherung fließen die Schäden am eigenen Auto nach selbstverschuldeten Unfällen sowie die Teilkaskoschäden (u. a. Autodiebstähle, Glasschäden, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse) vollkaskoversicherter Fahrzeuge ein. In der Teilkaskoversicherung gibt es 24 Typklassen (10 – 33). Für diese Statistik werden die Teilkaskoschäden kaskoversicherter Fahrzeuge betrachtet.

Die neue Typklasseneinstufung des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich und kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden. Die Typklasse allein lässt jedoch keinen Rückschluss auf die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages zu. Hier können Sie beim GDV die Typklassen für Ihr Auto checken.

Fazit

Die Typklassen für die Kfz-Versicherung hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nun veröffentlicht. Für den Großteil der Versicherungsnehmer ändert sich nichts. Mehr als 8 Millionen Autofahrer müssen mit einer schlechteren Einstufung ihres Autos rechnen.