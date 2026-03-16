Kommt Deutschland beim Schnellladen voran? Zeitplan & EU-Vergleich

Die Ladeinfrastruktur an deutschen Autobahnen ist das Ergebnis von Entscheidungen, die schon in den 1990er-Jahren getroffen wurden. Damals übertrug der Bund den Betrieb der meisten Raststätten an private Betreiber wie Tank & Rast. Diese Unternehmen erhielten weitreichende Rechte, darunter die Entscheidung, welche Anbieter an den Raststätten tätig sein dürfen.

Mit dem Aufkommen der E-Mobilität wurde dieses System einfach auf die neue Technologie übertragen. Dies führte dazu, dass innovative Anbieter wie Fastned oder Tesla kaum Zugang zu den begehrten Standorten erhielten.

Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf Am 6. März 2026 erklärte das Oberlandesgericht Düsseldorf die bisherige Vergabepraxis für Schnellladesäulen an Raststätten für rechtswidrig. Die Richter argumentierten, dass die Konzessionsverträge aus den 1990er-Jahren das Laden von Elektroautos nicht umfassen konnten, da Elektromobilität damals keine Rolle spielte.

Künftig muss die Autobahn GmbH des Bundes die Flächen europaweit ausschreiben. Dies könnte den Wettbewerb ankurbeln und die Qualität der Ladeinfrastruktur verbessern.

Vergleich mit anderen europäischen Ländern In Ländern wie den Niederlanden, Dänemark oder Frankreich sind große Ladeparks mit Überdachung, mehreren Ladepunkten und verschiedenen Betreibern längst Standard. Deutschland hinkt hier hinterher, was auf die monopolartige Struktur der Raststätten zurückzuführen ist. Das Urteil könnte Deutschland helfen, aufzuholen und ähnliche Standards zu erreichen.

Herausforderungen beim Ausbau Trotz des Urteils wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur Zeit in Anspruch nehmen. Die Autobahn GmbH muss zunächst ein rechtssicheres Ausschreibungsverfahren entwickeln, was mehrere Jahre dauern kann. Branchenexperten vergleichen dies mit dem staatlichen Schnellladeprogramm "Deutschlandnetz", das ebenfalls viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Vorteile für Elektroautofahrer Das Urteil könnte langfristig zu mehr Wettbewerb, besseren Ladeparks und niedrigeren Preisen führen. Neue Betreiber könnten innovative Konzepte wie Schnellladespuren oder Ladeparks mit zusätzlichen Services einführen. Auch die Preistransparenz könnte sich verbessern, ein Bereich, in dem Deutschland laut ADAC-Test noch Nachholbedarf hat.