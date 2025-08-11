Making-of Pirelli-Kalender 2026: Top-Model Eva Herzigová als Medusa

In seiner neuesten Arbeit für den legendären "The Cal" rückt der Norweger ausschließlich Frauen in den Mittelpunkt, die in unterschiedlichen Lebensphasen und aus verschiedenen kulturellen Hintergründen stammen. Die Aufnahmen thematisieren grundlegende menschliche Emotionen wie Sehnsucht, Neugier, Leidenschaft und den Wunsch nach Freiheit.

Fotograf mit internationalem Renommee Sundsbø, geboren 1970 in Norwegen und seit Mitte der 1990er Jahre in London tätig, zählt zu den einflussreichsten Bildgestaltern der Gegenwart. Er kombiniert klassische Techniken mit modernen Mitteln wie 3D-Scans, Projektionen und handgemalter Retusche. Seine Arbeiten erschienen in internationalen Modezeitschriften wie "Vogue Italia", "W Magazine" oder "Harper’s Bazaar Italia" und entstanden für Marken wie Chanel, Gucci, Hermès und Louis Vuitton.

Für den Kalender 2026 setzte Sundsbø auf eine Mischung aus Studioaufnahmen und Außenmotiven. Landschaften aus Norfolk und Essex wurden mit digital projizierten Hintergründen kombiniert, um eine kontrollierte, zugleich naturverbundene Bildwirkung zu erzeugen. Einzelne Sets wurden mit Wasser- und Windeffekten inszeniert – so entstand etwa eine Unterwasseraufnahme von Eva Herzigová, die im Konzept als "Medusa" erscheint.

Die ersten Motive vom Pirelli-Kalender 2026

Auseinandersetzung mit Natur und Raum Der Fotograf beschreibt seinen Ansatz als Verbindung zwischen Mensch und Ursprung: eine visuelle Auseinandersetzung mit Natur, Zeit und Raum. "Es geht nicht um Produktwerbung, sondern um das Erschaffen von Bildern, die Träume verkaufen", so Sundsbø.

Die Aufnahmen entstanden im Juni 2025 in London und New York sowie in den genannten englischen Küstenlandschaften. Die Bildsprache verbindet magisch-realistische Elemente mit moderner Studiotechnik.

Besetzung – Frauen mit Präsenz und Erfahrung Sundsbø entschied sich bewusst für Persönlichkeiten mit künstlerischer oder sportlicher Laufbahn, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Die Besetzung umfasst elf Frauen: