Mercedes präsentiert sein umfangreiches Portfolio an Elektrofahrzeugen, die das künftige Konzept der Marke darstellen. Vom Einsteigersegment bis zum Elektro-Sportwagen ist alles zu bestaunen. Zusätzlich zu den Autos gibt es Expertentalks am Mercedes Pavillon auf dem Apothekenhof. Besonders können sich Besucher auf den Familientag am 10. September freuen.