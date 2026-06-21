Nicht bei Hitze im Auto lassen! Diese 6 Dinge schmelzen, explodieren oder vergiften

Kurz zum Einkaufen anhalten, etwas länger in der prallen Sonne im Stau stehen oder gar bei schönem Wetter das Auto am See parken – und schon hat sich in kurzer Zeit sich der Innenraum in einen Glutofen verwandelt. Was nach einer harmlosen Alltagssituation klingt, wird für mitgeführte Gegenstände schnell brenzlig: Schon nach einer halben Stunde Sonneneinstrahlung klettert die Temperatur im Fahrzeuginneren auf weit über 45 Grad, nach einer Stunde sind 60 Grad und mehr keine Seltenheit. Für Mensch und Material wird das geparkte Auto damit zu einer echten Risikozone. Sechs Dinge sollten deshalb möglichst nie darin liegen bleiben.

1. Insulin und andere Medikamente: Die Wirkung verschwindet lautlos Insulin darf laut Herstellerangaben in der Regel nicht wärmer als 25 Grad lagern. Schon eine einzige Überhitzung kann den Wirkstoff strukturell verändern – ohne dass sich optisch irgendetwas verändert. Genau das macht die Gefahr so groß: Das Medikament sieht unverändert aus, wirkt aber plötzlich schwächer oder gar nicht mehr. Für Diabetiker kann das lebensgefährlich werden.

Betroffen sind nicht nur Insulinpens: Auch viele Antibiotika, Augentropfen, Zäpfchen und flüssige Vitaminpräparate reagieren empfindlich auf Hitze. Selbst feste Tabletten können ihre Schutzschicht verlieren oder sich chemisch zersetzen.

Tipp: Medikamente am besten in einer kleinen Kühltasche transportieren oder direkt mit in die Handtasche nehmen. Bei Unsicherheit lohnt sich die Nachfrage in der Apotheke, wie hitzeempfindlich ein bestimmtes Präparat tatsächlich ist.

2. Frische Lebensmittel: Unsichtbare Keimvermehrung Zwischen 20 und 60 Grad fühlen sich Bakterien wie Salmonellen oder Listerien besonders wohl – genau das ist der Temperaturbereich, der in einem in der Sonne stehenden Auto innerhalb von Minuten erreicht wird. Joghurt, Aufschnitt, rohes Fleisch oder Fertigsalate können dabei rasch eine kritische Keimzahl erreichen, ohne dass man es ihnen ansieht oder riecht.

Auch geöffnete oder beschädigte Konserven sind ein Risiko: Durch den steigenden Innendruck können sie sich wölben oder undicht werden – ein klares Warnzeichen, das viele übersehen.

Tipp: Kühlware und Frischeprodukte beim Einkauf als Letztes einpacken und im Anschluss möglichst direkt nach Hause fahren. Eine faltbare Kühltasche im Kofferraum ist im Sommer eine lohnende Investition.

3. Akkus in Smartphone, Tablet und Laptop: Wenn Technik überhitzt Lithium-Ionen-Akkus vertragen anhaltende Hitze schlecht. Ab etwa 45 Grad setzen im Akkuinneren chemische Prozesse ein, die kaum noch rückgängig zu machen sind: Die Kapazität sinkt dauerhaft, der Akku altert schneller, im ungünstigsten Fall beult er sich auf oder entzündet sich von selbst.

Fachleute sprechen hier vom "thermischen Durchgehen": Temperatur und chemische Reaktion verstärken sich gegenseitig, bis es zum Brand kommt. Solche Brände sind nur schwer zu löschen und setzen giftige Gase frei. Auch der Kofferraum bietet keinen sicheren Rückzugsort – dort kann es sogar noch heißer werden als im Fahrgastraum.

Tipp: Smartphone und Laptop grundsätzlich mitnehmen, auch beim kurzen Einkauf. Auf längeren Sommerfahrten schafft eine isolierte Tasche zumindest etwas Pufferzeit.

4. Spraydosen: Unterschätzte Druckbomben Haarspray, Deo, Insektenspray oder Sonnencreme im Pumpspray stehen unter Druck – und die meisten Dosen sind nur bis 50 Grad zugelassen. Diese Marke wird in einem geparkten Auto an Sonnentagen regelmäßig überschritten, vor allem wenn die Dose direkt auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage liegt.

Steigt der Innendruck zu weit an, kann die Dose bersten. Austretende Splitter und der oft brennbare Inhalt sorgen dann nicht nur für Verletzungsgefahr, sondern können auch den Innenraum dauerhaft beschädigen.

Tipp: Spraydosen grundsätzlich aus dem Auto nehmen, selbst bei kurzen Stopps. Schon 20 Minuten direkte Sonne können ausreichen, um den kritischen Druck zu erreichen.

5. Wachsmalstifte und Plastikspielzeug: Teure Flecken und Schmelzschäden Wachsmalstifte schmelzen im aufgeheizten Auto vollständig und brennen sich dabei tief in Sitzbezüge, Teppiche oder Verkleidungen ein. Je nach Farbpigment bleiben Flecken zurück, die selbst eine professionelle Innenraumreinigung nicht immer restlos entfernt – schnell können dadurch dreistellige Kosten entstehen.

Kunststoffspielzeug ist ähnlich gefährdet: Figuren oder Bauklötze aus einfachem Plastik können sich verformen oder regelrecht zusammenschmelzen. Dabei werden häufig flüchtige organische Verbindungen freigesetzt – jener typische "heiße Plastikgeruch", der bei längerer Belastung auch die Luftqualität im Innenraum beeinträchtigen kann.

Tipp: Buntstifte, Malhefte und Spielsachen besonders bei längeren Standzeiten in der Sonne mit nach drinnen nehmen. Eine kleine Tasche direkt am Hauseingang erleichtert das.

6. Wertsachen und Sonnenbrille: Diebstahlrisiko und Materialschäden Sichtbar liegen gelassene Wertsachen wie Smartphones, Geldbörsen oder Taschen sind eine Einladung für Diebe – im Sommer ist das Risiko durch mehr Publikumsverkehr draußen tendenziell noch höher, weil ein Aufbruch weniger auffällt.

Hinzu kommt der reine Hitzeschaden: Sonnenbrillen mit Kunststofffassung können sich bei rund 70 Grad dauerhaft verziehen, beschichtete Gläser verlieren ihre Entspiegelung oder Tönung. Auch Lederaccessoires, Uhren und Schmuck nehmen Schaden – Leder trocknet aus und reißt, Metallfassungen können sich verformen.

Tipp: Wertsachen grundsätzlich mitnehmen oder zumindest außer Sichtweite im Kofferraum verstauen. Die Sonnenbrille gehört in die Handtasche, nicht aufs Armaturenbrett.

Kinder und Haustiere nicht vergessen Was selbstverständlich klingen sollte, passiert im Sommer trotzdem immer wieder: Kleinkinder, Babys und Haustiere werden in überhitzten Autos zurückgelassen. Kinder können Wärme deutlich schlechter regulieren als Erwachsene, wodurch schon moderate Außentemperaturen für sie schnell gefährlich werden können. Hunde und Katzen sind ähnlich gefährdet, da sie Hitze nur über Hecheln und ihre Pfoten abgeben können – bei extremen Temperaturen reicht das nicht aus, ein Hitzschlag kann die Folge sein.

So lässt sich das Risiko senken

Im Schatten parken , wo immer es möglich ist, um die Aufheizung von vornherein zu begrenzen.

, wo immer es möglich ist, um die Aufheizung von vornherein zu begrenzen. Fenster leicht öffnen , um die Luftzirkulation zu verbessern – dabei aber Diebstahlrisiken im Blick behalten.

, um die Luftzirkulation zu verbessern – dabei aber Diebstahlrisiken im Blick behalten. Sonnenschutzblenden für Front- und Heckscheibe nutzen, um direkte Einstrahlung abzuhalten.

für Front- und Heckscheibe nutzen, um direkte Einstrahlung abzuhalten. Wichtige Gegenstände grundsätzlich mitnehmen – Medikamente, Technik und Wertsachen gehören nicht ins geparkte Auto.