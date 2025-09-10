Oregon testet E-Auto-Maut: Finanzloch oder Freiheit in Gefahr?

Im US-Bundesstaat Oregon klafft ein Millionenloch in der Straßenfinanzierung. Grund dafür ist der Rückgang der Einnahmen aus der klassischen Mineralölsteuer, weil immer mehr sparsame, hybride und elektrische Fahrzeuge unterwegs sind. Als Ausweg wird eine verpflichtende Kilometergebühr für E-Autos und später auch Hybride diskutiert. Das System soll ab 2027 starten und könnte zum Testfall für neue Modelle der Infrastrukturfinanzierung werden.

Hawaii macht’s vor – Oregon zögert Bereits 2023 hat Hawaii eine sogenannte "Road Usage Charge" eingeführt. Dort zahlen Elektroautofahrer wahlweise pro Kilometer oder eine Pauschale pro Jahr. Oregon will diesem Modell folgen, kombiniert mit einer Erhöhung der Benzinsteuer. Politisch ist das Vorhaben jedoch umstritten: Während die Demokraten auf zusätzliche Einnahmen setzen, blockieren die Republikaner und werfen der Verkehrsbehörde Missmanagement vor.

Datenschützer in Alarmstimmung Die Kilometergebühr sorgt nicht nur wegen der Kosten für Diskussionen. Viele Bürger äußern Bedenken, dass mit der Abrechnung Fahrdaten gespeichert und Bewegungsprofile möglich werden. Zwar verspricht Oregon, Daten nach 30 Tagen zu löschen, doch das Vertrauen ist gering. Datenschützer warnen zudem, dass zusätzliche Belastungen die Akzeptanz von E-Mobilität bremsen könnten.

Was Europa daraus lernen muss Genau hier liegt die europäische Perspektive: Auch in Deutschland und der EU wachsen die Lücken in den Verkehrsetats, weil E-Autos weniger Mineralölsteuer einbringen. Ein ähnliches Modell wie in Oregon könnte deshalb auch hierzulande auf die Agenda rücken. Doch anders als in den USA ist in Europa der Datenschutz ein besonders sensibles Thema. Die Vorstellung, dass Kilometerdaten erhoben und gespeichert werden, dürfte bei vielen Bürgern massiven Widerstand auslösen.