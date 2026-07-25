Pirelli-Kalender 2027: Erste Bilder von "The Cal"

Der neue Pirelli-Kalender 2027 wird erst gegen Ende des Jahres vorgestellt. Nach dem von Sølve Sundsbø gestalteten Kalender 2026 setzt Pirelli auch für die Ausgabe 2027 auf internationale Fotografen mit unterschiedlichem künstlerischen Hintergrund. Neben dem indischen Dokumentarfotografen Raghu Rai und seiner Tochter Avani Rai war erneut Sundsbø an der Produktion beteiligt.

Die nun veröffentlichten Making-of-Aufnahmen geben einen ersten Eindruck von den Dreharbeiten und Fotoshootings.

Neun Frauen stehen vor der Kamera Für den Kalender 2027 hat Pirelli neun Frauen aus den Bereichen Literatur, Film, Musik, Mode und Fernsehen ausgewählt.

Drei Fotografen gestalten den Kalender Mit Raghu Rai konnte Pirelli einen der bekanntesten Fotografen Indiens gewinnen. Der 1942 geborene Fotograf ist vor allem für seine dokumentarischen Arbeiten bekannt und gehört seit Jahrzehnten zur internationalen Fotoszene.

Seine Tochter Avani Rai arbeitet ebenfalls als Fotografin und Filmemacherin. Gemeinsam mit dem norwegischen Fotografen Sølve Sundsbø entstand die Ausgabe 2027.