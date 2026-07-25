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Pirelli-Kalender 2027: Erste Bilder von "The Cal"

Pirelli-Kalender 2027
Erste Einblicke in „The Cal“

Pirelli hat erste Einblicke in die Entstehung des Kalenders für das Jahr 2027 veröffentlicht. Das Making-of zeigt die Arbeiten der Fotografen Raghu Rai, Avani Rai und Sølve Sundsbø sowie die ersten Aufnahmen der diesjährigen Protagonistinnen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.07.2026
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Pirelli Kalender 2027 - Making of
Foto: © From the backstage of the Pirelli Calendar 2027 by Sølve Sundsbø and Raghu Rai with Avani Rai, picture by Alessandro Scotti

Der neue Pirelli-Kalender 2027 wird erst gegen Ende des Jahres vorgestellt. Nach dem von Sølve Sundsbø gestalteten Kalender 2026 setzt Pirelli auch für die Ausgabe 2027 auf internationale Fotografen mit unterschiedlichem künstlerischen Hintergrund. Neben dem indischen Dokumentarfotografen Raghu Rai und seiner Tochter Avani Rai war erneut Sundsbø an der Produktion beteiligt.

Die nun veröffentlichten Making-of-Aufnahmen geben einen ersten Eindruck von den Dreharbeiten und Fotoshootings.

Neun Frauen stehen vor der Kamera

Für den Kalender 2027 hat Pirelli neun Frauen aus den Bereichen Literatur, Film, Musik, Mode und Fernsehen ausgewählt.

Drei Fotografen gestalten den Kalender

Mit Raghu Rai konnte Pirelli einen der bekanntesten Fotografen Indiens gewinnen. Der 1942 geborene Fotograf ist vor allem für seine dokumentarischen Arbeiten bekannt und gehört seit Jahrzehnten zur internationalen Fotoszene.

Seine Tochter Avani Rai arbeitet ebenfalls als Fotografin und Filmemacherin. Gemeinsam mit dem norwegischen Fotografen Sølve Sundsbø entstand die Ausgabe 2027.

Fazit

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