Shaquille O’Neal: Darum vermisst die Basketball-Legende seinen Range Rover

Fahrzeuge von Land Rover gehören fast schon traditionell zu den meistgestohlenen in Deutschland. Im vergangenen Jahr lag die britische Geländewagen- und SUV-Marke laut Statistik des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) hierzulande sogar auf Platz eins beim Autodiebstahl. Im Schnitt wurden 20 von 10.000 kaskoversicherten Land-Rover-Modellen gestohlen. Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Hersteller Chrysler kommt nur auf eine Quote von 17 zu 10.000.

Zum Sitzumbau kam es nicht mehr Doch auch in den USA scheinen die Offroader mit Luxusanspruch ein beliebtes Diebesgut zu sein. Neuerdings musste das sogar Shaquille O’Neal am eigenen Leib erfahren. Wie die US-Lokalzeitung "The Dahlonega Nugget" aus dem Bundesstaat Georgia berichtet, wurde der nagelneue Range Rover der heute 53 Jahre alten Basketball-Legende bereits am 20. Oktober 2025 entwendet.

Jedoch nicht etwa aus der eigenen Hauseinfahrt, von einem Parkplatz oder aus einer dunklen Tiefgarage. "Shaq" hatte den Luxus-SUV des Modelljahres 2025 bei einem lokalen Autohändler gekauft. Dieser wiederum wollte ihn nach Lumpkin County – das liegt ebenfalls im US-Bundesstaat Georgia – bringen lassen, damit dort der Fahrersitz nach hinten versetzt wird. O’Neal hatte die Modifikation zuvor in Auftrag gegeben, damit es sich der 2,16 Meter große Ex-Basketballer hinter dem Steuer so richtig bequem machen kann. Ein Abschleppdienst holte das Auto bei dem Händler ab, doch es kam nie bei jener Werkstatt an, die den Sitzumbau vornehmen sollte.