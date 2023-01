SUV-Neuzulassungen Gesamtjahr 2022 Eine Million neue SUV und VW verkauft am meisten

Das war definitiv ein turbulentes Jahr für den deutschen Automarkt. Im ersten Halbjahr ging es noch dem Abgrund entgegen, ab August kam dann ein leichter Aufschwung und im letzten Quartal ein Feuerwerk mit gewaltigen Zuwachsraten. 2,65 Millionen Neuzulassungen bei den Pkw standen letztendlich auf dem Zettel, ein zartes Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Über alle Monate des Jahres 2022 hatten die SUV mit einem Marktanteil um 40 Prozent herum einen entsprechenden Einfluss auf die Zahlen. Und weil im Endspurt auf die Fördergelder die PHEV- und Elektro-Varianten vorrangig aus dem SUV-Segment kamen, endete der Dezember 2022 mit einem Rekordabsatz aus diesem Fahrzeugbereich. 141.968 neu zugelassene SUV und Geländewagen im Dezember lifteten die Gesamtzahl dieses Segments 2022 auf rund 1,08 Millionen Stück.

VW ist meistverkaufte SUV-Marke

Über das Jahr verteilt hat sich VW mit Abstand den größten Teil des Kuchens gesichert. Das zeigen schon die beiden meistverkauften SUV des Jahres, die nach zwölf Monaten mit minimalem Abstand durchs Ziel gehen. VW T-Roc (2.) und VW Tiguan (1.) mit jeweils rund 59.000 Neuzulassungen deklassieren die Nachfolger recht deutlich, schon der drittplatzierte Ford Kuga schaffte es nur auf rund 38.500 Neuzulassungen. Komplettiert wird der VW-Erfolg vom T-Cross, der zwar im Jahresverlauf zunehmend schwächelte, aber immer noch den siebten Platz erreichte.

Rolls-Royce Damit mal wieder ein Rolls Royce in dieser Sparte abgebildet ist: Der Cullinan steht mit 75 Neuzulassungen im Gesamtjahr auf dem letzten Platz der SUV-Zulassungsstatistik. Den mutmaßlich glücklichen Besitzern wird diese Exklusivität ganz recht sein.

Die Plätze unter den Top 20 gehören praktisch ausschließlich kleinen und kompakten SUV, das erste Großgerät steht mit dem BMW X5 auf Platz 23. Das Jahr 2022 hatte auch die meisten Neuvorstellungen im SUV Segment zu verzeichnen, in keiner anderen Fahrzeugklasse kamen so viele frische Modelle hinzu. Diese spielten allerdings im Jahresverlauf bis auf den Mazda CX-60 keine wesentliche Rolle. Die Neuzugänge haben wir mit den Zulassungszahlen in der separaten Tabelle unten zusammengefasst.

SUV Neuzugänge 2022 Modellreihe Neuzulassungen

2022 SUBARU SOLTERRA Neu 05/2022 115 SMART 1 Neu 08/2022 248 MASERATI GRECALE Neu 07/2022 451 NISSAN ARIYA Neu 04/2022 652 TOYOTA BZ4 Neu 05/2022 654 RENAULT AUSTRAL Neu 09/2022 967 ALFA ROMEO TONALE Neu 06/2022 1.198 MAZDA CX-60 Neu 06/2022 5.410

Die Verliererliste der marktrelevanten Modelle jenseits 1.000 Neuzulassungen wird naturgemäß von Fahrzeugen angeführt, deren Produktion endete, etwa dem Renault Kadjar (- 60 %) und dem Seat Arona (- 45%). Erwähnenswerter sind die SUV, die nach wie vor im Angebot sind, aber dennoch schlecht performten. Am deutlichsten sind hier der Jeep Wrangler (- 40%), der Suzuki Vitara (- 37%) und der Kia Sorento (- 33%) eingebrochen.

Hans-Dieter Seufert Prozentualer Gewinner des Jahres ist der Kia EV6.

Auf der Gewinnerseite stehen dagegen bei den Modellen mit mehr als 1.000 Neuzulassungen in erster Linie SUV mit "alternativem Antrieb", also Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Modelle. So kommt der Kia EV6 unter diesen viel verkauften Fahrzeugen mit + 343% ganz nach vorne, gefolgt vom BMW iX (+ 284%) und dem Mitsubishi Eclipse Cross (+ 193%).

Top 20 SUV Neuzulassungen Dezember 2022 Modellreihe Anzahl

12/22 Veränd. ggü.

12/21 in % Anzahl

01/22-12/22 OPEL GRANDLAND X 2.230 366,5 12.751 MG ROEWE RX6 2.291 371,4 6.415 AUDI Q3 2.603 32,0 28.912 AUDI Q5 2.633 95,2 23.706 BMW X1 2.646 5,1 20.029 HYUNDAI IONIQ5 2.832 147,1 14.080 LYNK & CO 01 2.990 X 6.622 MERCEDES GLK, GLC 3.049 -34,4 26.260 BMW X3 3.178 51,0 25.922 SEAT FORMENTOR 3.228 123,9 32.638 MERCEDES GLA 3.492 69,8 19.847 JEEP COMPASS 3.628 X 9.903 HYUNDAI KONA 3.844 88,5 25.979 OPEL MOKKA 4.149 14,7 30.286 VW T-ROC 4.179 -21,7 58.942 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 4.881 X 18.852 VW TIGUAN 6.756 72,2 59.136 VW ID.4, ID.5 7.191 432,7 24.847 FORD KUGA 7.289 278,5 38.482 TESLA MODEL Y 7.382 X 35.426

Ein letzter Blick gilt noch dem Dezember als einzelnem Zulassungsmonat, in dem wegen des Runs auf den Umweltbonus die vordersten Plätze von Modellen mit Stecker belegt werden. Teslas Model Y war im Dezember das meistverkaufte SUV in Deutschland, auf Platz 2 der Zulassungsstatistik steht der Ford Kuga. Dessen 7.289 Neuzulassungen bestanden fast ausnahmslos aus Plug-in-Hybriden (6.778 Exemplare). Der dritte Platz in der Dezember-Statistik geht an das Baureihen-Duo VW ID.4 und ID.5.

Der Boom wird 2023 weiter gehen

Während dieser BEV- und PHEV-Boom im Jahr 2023 gehörig an Fahrt einbüßen dürfte, wird der Run auf die SUV wohl so weitergehen. Dutzende neue Modelle und Facelifts sind für dieses Jahr angekündigt, mit etwas Schwung könnte dieses Segment bis zum Jahresende auf die Hälfte des Gesamtmarkts kommen. Im Dezember war es schon fast so weit.

Fazit

Der bärenstarke Dezember mit einem massiven Run auf elektrische Modelle hat die SUV im Jahr 2022 über die Millionenmarke bei den Neuzulassungen in Deutschland gehievt. Über das Gesamtjahr betrachtet wird die Angelegenheit etwas unaufgeregter und ausgeglichener. Dabei sichert sich VW mit den Modellen Tiguan und T-Roc, die zusammen auf fast 120.000 Neuzulassungen kommen, mit souveränem Abstand die ersten beiden Plätze, auf dem dritten Rang fährt der Ford Kuga durchs Ziel.