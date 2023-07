Ordentlich eingezahlt darauf haben die 117.828 Neuzulassungen alleine im Juni 2023. Damit beträgt der Anteil der Offroader an den Gesamtzulassungen (280.139) im Juni 42 Prozent, eine klare Steigerung gegenüber dem Mai, wo der Anteil noch bei 40,5 Prozent lag. Traditionell ist der Juni aber auch Zeit für eine Zwischenbilanz des Jahres. Insgesamt kamen im ersten Halbjahr 2023 571.979 neue Geländewagen und SUV auf die Straße. Bei insgesamt 1.396.870 Neuzulassungen kommen die Hochbeiner damit auf einen Marktanteil von 41 Prozent. Heißt: Mehr als jeder dritte in Deutschland neu zugelassende Pkw ist ein SUV oder Geländewagen.

Ein Blick auf die Aufsteiger des bisherigen Jahres. Unter den Volumenmodellen mit mehr als 1.000 Neuzulassungen geht hier der Audi Q8 als Sieger hervor, sicher auch dank der Neuauflage des Q8 E-Tron. 311 Prozent Zuwachs kann der Ingolstädter verzeichnen. Bei den prozentualen Zuwächsen knapp dahinter, bei den absoluten Zahlen meilenweit voraus ist das Model Y von Tesla. Hier liegt der Zuwachs im ersten Halbjahr bei 273 Prozent, insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 27.825 Model Y in Deutschland neu zugelassen.

Bei den Verlierern sind ein Newcomer und zwei alte Hasen in der Spitzengruppe vertreten: Der MG EHS verliert 60 Prozent, minus 59 Prozent sind es beim Toyota RAV4, der Jeep Compass schließlich verliert 49 Prozent. In allen drei Fällen dürfte die ausgelaufene Förderung für Plug-in Hybride der wesentliche Grund für den Verlust sein.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.