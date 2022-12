SUV-Neuzulassungen November 2022 Ford greift an, VW wehrt ab

Die Weihnachtskäufe sind offenbar schon voll im Gange: Einen Monat vor Jahresende schnellen die Zulassungszahlen in Deutschland nach oben, gleichen die bisherigen Desaster-Zahlen vor allem vom ersten Quartal weitgehend aus. 260.512 Pkw-Neuzulassungen verzeichnet das Kraftfahrtbundesamt für den November, das mit Abstand beste Monatsergebnis in diesem Jahr bislang.

Maßgeblichen Anteil an diesem Rekordergebnis haben die Geländewagen und SUV, von denen im November 105.820 erstmals zugelassen wurden. Das beschert den Offroadern einen Marktanteil von 40,4 Prozent in Deutschland und auch die Aussicht darauf, zum Jahresende die Millionenmarke zu erreichen. 935.106 SUV und Geländewagen wurden seit Jahresanfang in Deutschland neu zugelasssen.

Stefan Baldauf Das Faceliftmodell des Ford Kuga dreht schon seine Runden, trotzdem feiert das aktuelle Baujahr sehr starke Zuwächse.

SUV Neuzulassungen November 2022

Beteiligt an dem starken Zuwachs sind Modelle nahezu aller Hersteller, wobei die Topseller besonders stark zulegen konnten. Allen voran der VW Tiguan, der in einem bemerkenswerten Endspurt die traurigen Zahlen des Jahresanfangs wieder ausgleicht und erstmals in der Gesamtjahresbilanz wieder schwarze Zahlen schreibt. Mit einer Steigerung um über 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat fährt der Wolfsburger Dauerbrenner souverän auf den ersten Platz der Tabelle.

Dort auf dem Treppchen gibt es allerdings eine kleine Rauferei, denn Ford hat mit einer Verdoppelung der Zulassungszahlen gegenüber dem November 2021 den Kuga auf Platz 2 durchgeboxt. Das ist nicht nur für den knapp überholten VW T-Roc auf Platz 3 blöd, sondern auch bemerkenswert. Denn für 2023 steht das Facelift des Kuga an, das dank des Schwestermodells Escape aus den USA unseren Lesern bereits in voller Pracht bekannt ist.

Bei all dem Siegestaumel ganz vorne darf allerdings das Mittelfeld nicht vergessen werden, wo es ebenfalls richtig feste Erfolgsstories zu vermelden gibt. Besonders aufgefallen ist im November der Geländewagenpionier Jeep, der sich im November um satte 86 Prozent steigern konnte. Maßgeblich verantwortlich dafür ist der Jeep Compass mit 1.299 Neuzulassungen. Zum Vergleich: Im Vormonat war es mit 199 neu zugelassenen Compass noch nicht einmal ein Sechstel dieser Zahl. Weitere starke Zuwächse aus dem ansonsten eher unscheinbaren Tabellenbereich gab es außerdem für den Mazda CX-60 und den Renault Captur.

Top 20 SUV Neuzulassungen November 2022 Modellreihe Anzahl

11/22 Veränd. ggü.

11/21 in % Anzahl

01/22-11/22 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.768 60,1 13.406 DACIA DUSTER 1.783 15,6 14.464 HYUNDAI TUCSON 1.822 2,1 16.550 BMW X3 1.829 -8,6 22.744 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.918 182,1 13.971 MERCEDES GLB 1.967 420,4 12.743 MERCEDES GLK, GLC 2.338 -41,0 23.211 HYUNDAI KONA 2.384 -4,9 22.135 AUDI Q5 2.522 40,7 21.073 SKODA KAROQ 2.522 50,0 20.445 AUDI Q3 2.664 63,1 26.309 VW T-CROSS 2.741 -10,9 27.664 VW ID.4, ID.5 2.871 149,4 17.656 MERCEDES GLA 2.928 37,5 16.355 SEAT FORMENTOR 3.002 150,0 29.410 OPEL MOKKA 3.150 24,3 26.137 TESLA MODEL Y 3.867 116,4 28.044 VW T-ROC 5.144 9,0 54.763 FORD KUGA 5.327 108,3 31.193 VW TIGUAN 6.742 204,8 52.380

Generell haben die Stromer bei manchen Modellreihen stark auf die Zuwächse eingezahlt, so zum Beispiel beim Hyundai Kona oder bei den Mercedes-Modellen GLB und GLC, deren E-Varianten EQB und EQC bei den Baureihen mitgezählt werden. Ganz vorne allerdings geht bei den SUV mit Elektroantrieb mal wieder Tesla in Führung, das Model Y landet auf Platz 4 insgesamt und ist damit meistverkauftes E-SUV im November. Den zweiten Platz bei den Elektro-SUV erreicht der VW ID.4/ID.5 mit 2.871 Neuzulassungen. Platz Nummer Drei geht im November an was Kleines: Der Opel Mokka schafft es auf 2.031 Neuzulassungen

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Volle Pulle nach vorne: Die SUV beteiligen sich an der Rallye zum Jahresende und legen bei den Neuzulassungen stark zu. Tesla marschiert mal wieder unter die Top 5, während es auf dem Siegertreppchen einen Schlagabtausch zwischen VW und Ford gibt. Generell gibt es für viele Modelle einen kräftigen Zuwachs, auffällig ist die gute Performance bei Jeep mit einem Marken-Plus von über 80 Prozent.