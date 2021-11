Transport & Environment fordert Reform Steuervergünstigungen für Dienstwagen im Visier

11/21 Audi A6: Als Limousine ist der A6 schon sehr eng an den A8 herangerückt, bei den Verkäufen in der Überzahl ist aber der Avant. Der kratzt knapp an der Fünf-Meter-Marke, ist dabei aber kein Raumwunder. Empfehlung: Mit dem 40 TDI ist der A6 vernünftig motorisiert, und es bleibt Budget für (teure) Extras.