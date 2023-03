Unfallstatistik 2023 Zum Jahresauftakt mehr Verkehrstote

Im Januar starben 158 Personen im Straßenverkehr, elf mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Verletzten stieg zum Jahresbeginn an.

Im Januar 2023 sind in Deutschland knapp 23.000 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilt, waren das acht Prozent beziehungsweise knapp 1.800 Personen mehr als im Vorjahresmonat.

Die Zahl der Verkehrstoten stieg im Januar 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um elf Personen auf 158. Im Vergleich zum Januar 2020, dem letzten Januar vor der Corona-Pandemie, gab es 47 Verkehrstote und rund 2.900 Verletzte (- 11 %) weniger.

Unfallzahlen steigen

Die Gesamtzahl der von der Polizei erfassten Straßenverkehrsunfälle war im Januar 2023 mit rund 190.900 um acht Prozent oder 14.100 höher als im Vorjahresmonat. Bei rund 18.100 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, das waren sieben Prozent oder 1.200 mehr Unfälle mit Personenschaden als im Januar 2022. Die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, stieg um acht Prozent oder 12.800 auf rund 172.800.

Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im Januar 2023 in Deutschland durchschnittlich zwei Menschen je eine Million Einwohner im Straßenverkehr. Am höchsten war diese Zahl in Niedersachsen mit vier Verkehrstoten je eine Million Einwohner, gefolgt von Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit drei Verkehrstoten je eine Million Einwohner. Den mit eins niedrigsten Wert verzeichnen zum Jahresauftakt Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Fazit

Zum Jahresauftakt 2023 verzeichnen die Statistiker mehr Verkehrsunfälle mit mehr Verletzten und mehr Verkehrstoten. Die Zahlen bleiben aber dennoch unter denen aus dem Vo-Corona-Zeitraum.