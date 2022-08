Verkehrsgerichtstag in Goslar Fahrverbote auf Bewährung und Cannabis-Grenze

Die Verkehrssicherheitsexperten tagen alljährlich in Goslar. Ihre Empfehlungen werden oft zum Anlass für Veränderungen von Verordnungen und Gesetzen genommen. In diesem Jahr stehen in unterschiedlichen Arbeitskreisen die Themen Verkehrsstrafen, Cannabis-Konsum sowie Fahrverbote und die Sicherheit von Radfahrern zur Diskussion.