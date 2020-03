Volkswagen Recycling 100 Taschen aus altem VW-Logo

Neue Logos in einem Unternehmen bedeuten gleichzeitig das Ableben des alten Logos. Ob bei Lufthansa der berühmte blaue Kranich im gelben Kreis, der Apfel bei Apple oder eben das Logo des Volkswagen-Konzerns – selbst dann, wenn sich nur Nuancen verändern, müssen die alten Logos verschwinden. In einigen Fällen sind diese Logos aber nicht nur Handteller groß, sondern auf gewaltige Planen gedruckt. Für ein Unternehmen wie Volkswagen, das sich ganz groß den Begriff „Nachhaltigkeit“ auf die Fahnen geschrieben hat, ist es also nicht denkbar, diese Planen einfach zu entsorgen.

So geschehen mit den in Summe 100 Quadratmeter messenden PVC-Planen, die von Oktober 2016 bis September 2019 am Dach des Markenhochhauses zu sehen waren. Aus dem gewaltigen Logo fertigten Beschäftigte der Betriebsstelle Remotec, ein Programm der Lebenshilfe Wolfsburg für Menschen mit seelischen Behinderungen und psychischen Erkrankungen, 100 Tragetaschen. Das Erstellen einer Tasche dauerte rund 60 Minuten. Torsten Cramm, Sprecher Volkswagen Wolfsburg verrät: „Die Taschen wurden für knapp 37 Euro in unserem Shop am Tor 17 des Werkes Wolfsburg verkauft. Der gesamte Erlös des Taschenverkaufs geht an die Lebenshilfe Wolfsburg. Der Shop öffnete um 8.00 Uhr morgens. Die erste Charge von 50 Stück war bereits um 08:04 Uhr ausverkauft. Um 8.20 Uhr waren die verbleibenden 50 Taschen verkauft bzw. reserviert.“

Volkswagen AG Das Erstellen einer Tasche dauerte rund 60 Minuten.

Die Logo-Tragetaschen sind nicht das erste Recycling-Projekt von Remotec. So schneidern die Mitarbeiter Fußball-Trikots, die sie vom Bundesligisten VFL Wolfsburg geschickt bekommen, zu Blusen und Tops um.

Umfrage 49 Mal abgestimmt Taschen aus VW-Logo: Werbegag oder vorgelebte Nachhaltigkeit? Gelungener Werbegag. VW braucht aktuell gute PR. Da hilft das. Das scheint durchaus ernst gemeint zu sein und hilft bedürftigen Menschen. Weiter so! mehr lesen

Fazit

Volkswagen lässt auf Worte Taten folgen und verwertet selbst alte Logos wieder.