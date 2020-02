VW will hauseigenen Klimaaktivisten Wandel zu E-Mobilität beschleunigen

VW will hausintern einen Klimaaktivisten installieren, der die Ausrichtung des Autobauers mit Bezug auf die Anforderungen des Klimawandels hinterfragt.

VW-Boss Herbert Diess erklärte gegenüber der Financial Times, der VW-Konzern brauche intern einen Kämpfer für Umweltinitiativen, der den Vorständen und ihren diesbezüglichen Entscheidungen auf die Finger schaut.

Umweltziele im Auge behalten

Dieser Umweltaktivist solle ganz eng mit dem Top-Management zusammenarbeiten und so dafür sorgen, dass der VW-Konzern seine Zeile in Sachen Elektromobilität und Emissionssenkung nicht aus den Augen verliert oder verwässert. Man habe sehr viele Ideen, die aber mit Nachdruck in die große VW-Struktur integriert werden müssten.

Nach dem Dieselskandal hatte VW schon einen Nachhaltigkeitsrat installiert, dem unter anderem Margo Oge, eine ehemalige Direktorin der US-Umweltbehörde EPA, sowie die fühere EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard angehören.