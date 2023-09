In diesem Artikel:

Am Dienstag (26.9.2023) startete die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) das Förderprogramm für private Ladestationen mit Solarstrom. Der Geldtopf von 300 Millionen Euro, den das Bundesverkehrsministerium zur Verfügung stellte, ist nach nur einem Tag leer. Insgesamt 33.000 Anträge wurden bewilligt – trotz technischer Verzögerungen, wie die Förderbank mitteilte. Bei der Antragstellung galt das "Windhund-Prinzip"; wer also zuerst beantragte, erhielt auch zuerst die Förderung.

Erst 2024 legt die KfW erneut eine Förderung mit 200 Millionen Euro auf. Auch hier ist mit hohem Andrang zu rechnen. Was Sie wissen müssen, erklären wir hier.

Schon 2021 war es vergleichsweise kompliziert, an die maximal 900 Euro Förderung zu kommen. Etliche Dokumente wollten ausgefüllt und fristgerecht eingereicht werden. Die Installation einer passenden Wallbox (nicht jedes Modell wurde als "förderfähig" klassifiziert) musste ein Elektriker vornehmen und der hauseigene Stromtarif musste auf Ökostrom umgestellt werden. Für all das sah das Reglement ab Antragstellung einen Zeitrahmen von zwölf Monaten vor.

Für die neuerlichen Fördermaßnahmen soll es weitere Auflagen geben. So kommen nur jene in den Zuschuss-Genuss, die tatsächlich ein Elektroauto besitzen. Das Programm richtet sich zudem speziell auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden durch die kombinierte Förderung von Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher.