Wechsel im Porsche-Design: Tobias Sühlmann folgt auf Michael Mauer

Mit Michael Leiters hat Porsche seit dem 1. Januar 2026 einen neuen Chef. Der Nachfolger von Oliver Blume kam vom britischen Sportwagenbauer McLaren. Und jetzt lockt Leiters weiteres Personal von seinem Ex-Arbeitgeber zu Porsche. Wie der Sportwagenbauer mitteilt, übernimmt Tobias Sühlmann (im Bild links) mit Wirkung zum 1. Februar 2026 bei Porsche die Leitung Design. Der 46-Jährige kommt ebenfalls aus dem McLaren-Stall. Dort war er seit 2023 als Chief Design Officer tätig. Sühlmann folgt auf Michael Mauer (63), der seit mehr als zwei Jahrzehnten das Design von Porsche verantwortet hat. Michael Mauer wird seinen Nachfolger Tobias Sühlmann noch in einer Übergangszeit unterstützen.

Sühlmann kommt von McLaren Sühlmann hat an der Hochschule in Pforzheim Design studiert. Der künftige Leiter Design begann seine Karriere 2005 zunächst bei Volkswagen und wechselte dann zu Bugatti. Als Head of Exterior Design ging es für ihn zu Aston Martin, ehe er erstmals für McLaren arbeitete. Bei Bentley war er später maßgeblich am Design des Batur beteiligt. Im September 2023 kam er als Chief Design Officer zu McLaren.

Michael Mauer startete 2004 als Designchef bei Porsche. Seine Vorgänger hießen Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine und Harm Lagaay. Mauer studierte ebenfalls Automobildesign an der Fachhochschule Pforzheim und kam über Stationen bei Mercedes, Smart und Saab zu Porsche. Zu Beginn seiner Tätigkeit bei Porsche verantwortete er die Überarbeitung des Cayenne, den neuen Panamera sowie den Supersportwagen 918 Spyder. Michael Mauer zeichnet auch für das Design der Porsche-Elektromodelle verantwortlich.