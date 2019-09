11 Winterreifen (215/55 R 17 H/V) im Test Die besten Winterreifen für kompakte SUV

Der SUV-Trend scheint unaufhaltsam, doch nicht die großen Schwergewichtler machen hier die Stückzahlen. Es sind Kompaktmodelle vom Schlage eines Opel Mokka, Seat Ateca oder VW T-Roc, die selten mit Allrad-, meist dagegen mit Frontantrieb gekauft werden. Damit haben diese domestizierten SUV der Golf-Klasse in ihrem überwiegend durchstreiften Revier – der Stadt – kaum Nachteile, außer eben bei glatten Straßen im Winter. Doch da helfen ohne ganzjährigen Allrad-Mehrverbrauch gute Winterreifen weiter. Nur welche?

In der für unseren Test-T-Roc empfohlenen Winterreifendimension 215/55 R 17 ist das Angebot mehr als üppig, die interessantesten Produkte haben wir für Sie in unserem Testfeld zusammengefasst. Gegen den bewährten Conti TS 850 P, als Vorjahrestestsieger unser Referenzreifen, treten gleich drei Newcomer an: der eben erst vorgestellte Bridgestone Blizzak LM005, der verbesserte Goodyear UltraGrip Performance Plus und der jüngst vorgestellte Nokian WR Snowproof, der speziell auf mitteleuropäische Winter optimiert sein soll. Aus dem oberen Preissegment stellt sich der noch junge Michelin Alpin 6 dem Test, aus dem Mittelfeld kommen der 2018 vorgestellte Vredestein Wintrac Pro, der Pirelli Winter Sottozero 3, der Toyo Snowprox S954 und der seit 2015 bewährte Hankook i*cept evo². Als preisgünstigere Alternativen nehmen der Falken Eurowinter HS01 und Giti Winter W1 am Test teil.

Kälte, Nässe, Grenzbereich

Nordfinnland empfängt das Test-Team mit Sturm und eisigen Temperaturen. Schneeverwehungen und Kälte unter 20 Grad minus machen das Testen zunächst fast unmöglich. Ergebnisse bei solchen Minusgraden sind für mitteleuropäische Winterreifen nur wenig aussagekräftig. Sie sollen auf Schnee in hiesigen Regionen zwischen 0 und 15 Grad minus Leistung zeigen, ein Temperaturbereich, der somit idealerweise auch im Test angestrebt wird.

Dino Eisele Vor den Tests mussten Massen von Neuschnee von den präparierten Strecken geräumt werden.

Wir haben Glück: Sparsame Frühlingssonne trägt erste Wärme in die Polarregion, das Thermometer klettert, der Testbetrieb läuft auf Hochtouren. Nach wenigen Tagen gibt es ein erstes Ergebnis: Auf Schnee ist der neue Goodyear UltraGrip Performance Plus nicht zu schlagen. Mal sehen, ob er seine Führung auch in den Nass- und Trockentests behaupten kann.

Das checken wir vier Wochen später: Showdown auf einem Testgelände in Norddeutschland mit Brems-, Aquaplaning- und Geräuschtests, Handling- und Spurwechselprüfungen. Zu den fünf Disziplinen auf Schnee wird jeder Reifen hier nochmals nach zwölf weiteren Kriterien getestet und bewertet. Dem Goodyear gelingt es knapp, die Führung zu halten. Fast hätte ihn der Bridgestone mit überragenden Nässeleistungen noch verdrängt. Vredestein hält bei nur leichten Abstrichen im Schnee den Anschluss, auch Conti mischt mit guter Trocken-/Nass-Performance im Führungsquartett mit.

Goodyear UltraGrip Performance Plus (Testsieger)

Sehr verlässlich und mit einfach kontrollierbaren Lastwechselreaktionen recht gutmütiges Fahrverhalten auf Schnee und auf nasser Fahrbahn

Sicheres Bremsen trocken

Sehr ausgewogenes Zusammenspiel mit dem elektronischen Fahrdynamik-Regelsystem (ESP)

Gripnachteile bei forcierter Kurvenfahrt auf trockenem Untergrund

Fazit: Top-Winterreifen mit Spitzengrip auf Schnee und kurvensicherem Nässeverhalten (8,9 Punkte, sehr gut).

Bridgestone Blizzak LM005

Auf schneebedeckter und nasser Fahrbahn sehr präzise

Bei leicht kalkulierbaren Lastwechselreaktionen dennoch stabil

Mit beeindruckend kurzen Bremswegen sehr sicher

In den Kurvengeschwindigkeiten und beim Bremsen auf trockenem Asphalt marginale Defizite

Fazit: Sehr sicherer Newcomer mit kürzesten Bremswegen auf Nässe und Schnee (8,8 Punkte, sehr gut).

Vredestein Wintrac Pro

Direkte, sportive Reaktionen auf Lenkbewegungen mit hohen Haftungsreserven speziell in nassen und trockenen Kurven

Sicheres Bremsen

Mit Ausnahme des Bremsens sichere Performance und gute Traktion auf Schnee

Gegenüber den Winterspezialisten etwas längere Bremswege auf Schnee

Erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Gripstark auf nassen und trockenen Straßen, mau im Schnee: die Flachlandempfehlung (8,3 Punkte, sehr gut).

Continental TS 850 P

Weitgehend stabile und vor allem sehr ausgewogene Dynamik mit leicht kalkulierbarer Seitenführung auf Schnee

Leicht beherrschbar mit ausgeprägten Reserven auf Nässe

Sicher untersteuernd trocken

Besonders beim Bremsen auf Schnee und auf trockenem Asphalt ziehen die Neuentwicklungen vorbei

Fazit: Trotz bereits fünf Produktionsjahren immer noch sehr gute Allround-Eigenschaften (8,1 Punkte, sehr gut).

Michelin Alpin 6

Weitgehend ausgewogene Schnee- und Trockeneigenschaften

Recht sicheres Kurvenverhalten auf Nässe

Gute Interaktion mit Fahrdynamik-Regelsystemen

Leichte Defizite beim Bremsen auf Schnee und auf Nässe

Gripnachteile bei forcierter Fahrt durch trockene Kurven

Fazit: Premium-Produkt mit meist guter Trocken-, aber eingeschränkter Winterperformance (7,9 Punkte, gut).

Hankook i*cept evo²

Sehr gute Traktion und ausgewogene Fahrdynamk mit hoher Sicherheitsreserven in verschneiten Kurven

Sportlich-direkt und kurvenstark auf trockenem Asphalt

Sehr leise Reifen

Lange Bremswege auf trockenem Asphalt

Wenig ausgewogen mit schmalem Grenzbereich im Nasshandling

Hoher Rollwiderstand

Fazit: Winterprofi mit guter Schneeperformance, aber leichtem Nässedefizit (7,6 Punkte, gut).

Falken Eurowinter HS01

Ausgezeichnete Seitenführung

Geringe Schlupfempfindlichkeit beim Beschleunigen und gutes Bremsen auf Schnee

Sehr gute Aquaplaning-Vorsorge

Gewöhnungsbedürftiges Traktions-Seitenführungs-Verhältnis auf Schnee

Wenig Haftung auf nassem und eingeschränkter Kurvengrip auf trockenem Asphalt

Fazit: Mittelklasse-Winterreifen mit guten Schnee-Ergebnissen, aber Schwächen auf Nässe (7,4 Punkte, gut).

Toyo Snowprox S954

Sportlich-direkt und stabil mit hohen Haftungsreserven in trockenen Kurven

Längere Bremswege auf allen Untergründen

Schwaches Feedback auf Schnee und Nässe

Leichte Übersteuertendenz bei Lastwechseln in nassen Kurven

Fazit: Bei Abstrichen auf Schnee und Nässe der sportlichste Winterreifen auf trockenen Straßen (7,3 Punkte, gut).

Pirelli Winter Sottozero 3

Sehr ausgewogene Leistungen und tendenziell sportlich-direktes Fahrverhalten auf trockenem Asphalt

Überwiegend befriedigende Leistungen auf Schnee und auf Nässe

Längere Bremswege auf Schnee

Traktion könnte besser sein

Schwach im Nassbremsen

Schwache Aquaplaning-Vorsorge

Fazit: Der ausgewogen-sportive Pirelli mag wegen kleiner Nassdefizite eher trockene Winter (7,0 Punkte, befriedigend).

Giti Winter W1

Sehr kurze Bremswege und ordentliche Haftung auf trockenem Asphalt

Nur befriedigende Fahrleistungen mit längeren Bremswegen, niedrigem Gripniveau und schmalem Grenzbereich auf Schnee

Wenig ausgewogen im Nasshandling

Kräftiges Untersteuern trocken

Leichtes Wummern im Ausrollen

Fazit: Günstigstes Produkt auf reduziertem Leistungsniveau, aber ohne gravierende Mängel (6,9 Punkte, befriedigend).

Nokian WR Snowproof

Sicher und leicht kontrollierbar auf Schnee

Mit Ausnahme nasser Fahrbahnen kurze Bremswege

Insgesamt sicheres Fahrverhalten trocken

Lange Bremswege und vergleichsweise schwache Haftung in nassen Kurven

Lastwechselempfindlich

Fazit: Top im Trockenen und gut im Schnee. Auf Nässe viel zu wenig Grip: Thema verfehlt! (6,2 Punkte, befriedigend).

= sehr gut, = gut, = befriedigend

So wurde getestet

Um bestmögliche Genauigkeit und Ergebnissicherheit zu gewährleisten, werden – soweit machbar – sämtliche Versuche in diesem Test mehrfach durchgeführt. Angewendet wird ein progressives Bewertungsschema, das gleichermaßen die objektive Bewertung durch Messgeräte als auch die subjektive Benotung durch die erfahrenen Testfahrer berücksichtigt. Beim Handling auf Schnee sowie auf nasser oder trockener Bahn führt ein ausgewogenes, sicheres und den Erwartungen der mutmaßlichen Zielgruppe entsprechendes Fahrverhalten zu einer Optimalbenotung. Die Aquaplaning-Tests, jeweils getrennt in Längs- und Querrichtung durchgeführt, geben Auskunft über die Reaktion der Reifen, etwa beim Durchfahren von tiefen Spurrinnen.

Dino Eisele auto motor und sport testet das Fahrverhalten im Schnee: Wie sind die Lastwechselreaktionen?

Die Höhe der kritischen Aufschwimmgeschwindigkeit bei Geradeausfahrt oder die erreichbare Querbeschleunigung bei Wasserdurchfahrt nach VDA-Kriterien sollen jeweils die Sicherheitsreserven der Reifen aufzeigen. Ihr Rollwiderstand wird nach Möglichkeit in jeweils zwei unterschiedlichen Testlaboratorien auf Rollenprüfständen ermittelt. Die Ergebnisse fließen in Form eines Mittelwerts in die Bewertung ein. Grundlage der Beurteilung ist die auch für das Reifenlabel relevante europäische Gesetzgebung zur Reifenkennzeichnung. Zur langfristigen Absicherung der Ergebnisse werden die getesteten Produkte mit Reifen aus nachgelagerten Testkäufen in stichprobenartigen Nachtests verglichen. Im Fokus: die besten drei des Tests sowie Produkte mit atypisch guter Performance oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen. Abweichungen oder Auffälligkeiten führen zum Testausschluss, verbunden mit entsprechender Berichterstattung.

Fazit

Mit „gut“ bewerten wir Michelin, Hankook, Falken und Toyo, durchaus befriedigende Leistungen zeigen Pirelli, Giti und der auf Schnee und trockenen Strecken gut funktionierende Nokian. Seine Chancen auf ein „gut“ verspielt er aber durch zu lange Bremswege (Abwertungskriterium) und zu wenig Grip auf Nässe.