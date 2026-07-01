Alpine Lacoste A290 Rallye: Alpines Kroko-Deal hat Biss

Alpine und Lacoste sehen sich beide als ikonische französische Marken. Jetzt haben sie ihre Kräfte gebündelt. Herausgekommen sind dabei der Alpine Lacoste A290 Rallye als spektakuläres Unikat sowie eine exklusive Bekleidungskollektion. Beide demonstrieren auf ihre Art die Vision von Sport.

Die Rallye-Variante ist die extremste Auslegung des Alpine A290 und damit die ideale Basis für eine kompromisslose Vision von Sportlichkeit. Der Lacoste-Einfluss manifestiert sich durch zahlreiche Krokodil-Motive sowie die rote Farbe, die von der Zunge des Lacoste-Markenlabels, einem Krokodil, abgeleitet wurde.

Krokodil-Flut außen und innen Damit diese roten Akzente auch zum Tragen kommen, wurde der Kompaktsportler in bläulichem Weiß lackiert, das von alpinen Landschaften inspiriert ist und an Schnee, Eis und Frost erinnert. Die Partikel der Lackierung erzeugen eine subtile Struktur in der Oberfläche. Im Innenraum tut sich eine ganz andere Farbwelt auf. Rot und monochrom – wie im Maul eines Krokodils, finden zumindest die Projektmacher. Weitere Lacoste-Einflüsse finden sich in Form des typischen "Petit Piqué"-Lacoste-Stoffs, der die teilweise aus dem 3D-Drucker stammenden Sitze und die Türverkleidungen ziert.

Hinzu kommen zahlreiche Krokodil-Stickereien und Krokodil-Flachreliefs auf den Sitzen, den Türtafeln und dem Armaturenbrett. Das größte Lacoste-Reptil hat sich allerdings einen Platz auf der "Hutablage" gesichert, wo es sein offenes Maul aus dem von einer Heckscheibe befreiten Heck streckt. Darüber hinaus finden sich im gesamten Fahrzeug zahlreiche weitere dezente Anspielungen auf das Krokodil, die den verspielten und erfinderischen Geist dieser Zusammenarbeit unterstreichen. Insgesamt wurden 290 Krokodile in das Gesamtdesign integriert.

Passende Tennis-Bekleidung von Lacoste Während der Alpine A290 Rallye ein Einzelstück zu Showzwecken bleibt, wird die zusammen mit Alpine entwickelte Lacoste-Tennis-Bekleidungskollektion, die Poloshirts, T-Shirts, leichte Funktionskleidung und Accessoires umfasst, irgendwann auch käuflich zu erwerben sein.