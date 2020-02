Apex AP-0 Hypersportwagen mit Elektroantrieb

Die Briten geben in Genf einen ersten Ausblick auf einen Elektrosportwagen. Auch dieser soll mit Extremwerten in vielen Bereichen glänzen.

Die britische Sportwagenmanufaktur stand bislang für Extremsportwagen im Stile eines KTM X-Bow, die vorwiegend für den Rundstreckeneinsatz konzipiert waren.

Unter 1.200 kg Gewicht

Auf dem Genfer Autosalon 2020 wollen die Briten ein neues Kapitel in ihrer Firmengeschichte aufschlagen. Mit der dort gezeigten Studie AP-0 will man in den Kreis der Hypersportwagen aufsteigen. Und natürlich setzt der Apex AP-0 auf einen reinen Elektroantrieb. Bislang gibt es vom neuen Hypersportler aber nur ein Teaserbild und ein paar erste Eckdaten. Dank des großzügigen Einsatzes von Karbon bei Chassis und Karosserie soll das Gesamtgewicht inklusive Batterie unter 1.200 Kilogramm bleiben.

Auf dem ersten Bild wirkt der AP-0 recht kompakt. Vom Dach bis zum Heck zieht sich eine hoch aufragende Finne. Auch flankierend scheinen über die hinteren Radläufe Finnen zu verlaufen. Viel mehr lässt sich nicht erkennen.