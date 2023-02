Audi E-Tron GT als Competition in den Niederlanden

Audi E-Tron GT als Sondermodell in den Niederlanden Competition-Audi ohne Kraftkur

Normalerweise steht der Zusatz Competition bei Audi für mehr Leistung. Der Audi E-Tron GT kommt in den Niederlanden als solcher – jedoch ohne Leistungszuwachs, dafür mit mehr Ausstattung.

Den Audi E-Tron GT bauen die Ingolstädter seit 2020, auf den Markt kam der vollelektrische Sportwagen ein Jahr später. Audi Niederlande legt für den E-Sportler nun eine Sonderedition auf. Der Audi E-Tron GT erhält dabei den Namenszusatz Competition.

Singleframe in Wagenfarbe

Den klassischen und für die Marke typischen Singelframe-Kühlergrill lackiert Audi in Wagenfarbe. Dem Auge schmeicheln sollen 20 Zoll große Leichtmetallräder im Doppelspeichen-Design mit schwarz glänzenden Ziereinsätzen. Die Zierleisten an den Türverkleidungen glänzen ebenfalls in Schwarz und bieten einen Kontrast zur Wagenfarbe.

Audi Niederlande Den Singleframe-Kühlergrill gibt es bei dem Sondermodell in Wagenfarbe.

Der Gran Turismo will auch im Innenraum die Fahrgäste überzeugen. Viele Sonderausstattungen sind im Vergleich zum serienmäßigen E-Tron GT in der Competition-Variante bereits verbaut. Dazu zählt unter anderem das Soundsystem von Bang & Olufsen. Das Lichtpaket mit Ambientebeleuchtung passt die Lichtfarbe zur Musik passend an.

Die elektrischen Sportsitze mit Memory-Funktion packt Audi ebenfalls in den Sportwagen. Außerdem gibt es eine adaptive Luftfederung, einen adaptiven Tempomat, einen Abbiege- und Ausweichassistent, einen aktiven Spurassistenten, einen Stau- und Effizienzassistenten sowie ein Notbremssystem im Sondermodell.

Leistung bleibt identisch

Der Zusatz Competition steht bei Audi normalerweise für mehr Power. Die technischen Daten bei dieser Competition-Version bleiben allerdings unverändert. Auch das Sondermodell leistet 476 PS (350 kW) und 630 Nm. Über den Boost-Mode sind sogar 530 PS (390 kW) und ein maximales Drehmoment von 640 Nm für insgesamt 2,5 Sekunden abrufbar.

Wie Audi auf Nachfrage bestätigt, bleibt die Competition-Version des E-Tron GT dem niederländischen Markt vorbehalten. Der Preis für das Modell beträgt 112.905 Euro – inklusive Steuern. Die Basisversion des E-Tron GT steht in den Niederlanden mit 110.915 Euro in der Preisliste. Der Aufpreis beträgt also nur knapp 2.000 Euro.

Fazit

In den Niederlanden gibt es ein Sondermodell des Audi E-Tron GT. Der Zusatz Competition beinhaltet allerdings nur zusätzliche Sonderausstattungen und eine verfeinerte Optik. Mehr Leistung gibt es nicht. Dafür ist der Preis attraktiv: Knappe 2.000 Euro kostet das Competition-Modell mehr als der serienmäßige Audi E-Tron GT.