Audi Q4 e-tron unter 200 Euro leasen – E-Auto-Förderung macht’s möglich

Das ist einer dieser Momente, in denen man zweimal hinschaut: Der Audi Q4 e-tron im Leasing für unter 200 Euro im Monat. Rechenfehler? Nein. Der Staat zahlt mit, die Sonderzahlung ist hier direkt mit einkalkuliert. Lockangebot? Schon eher, denn es ist an Bedingungen geknüpft.

Audi Q4 e-tron ab 189 Euro monatlich Noch bis vor Kurzem lagen die Leasingraten für den Audi Q4 E-Tron (Basispreis: 46.150 Euro) in Regionen um 500 Euro. Doch mit der zum 1.1.2026 gültigen E-Auto-Förderung rutschen die Angebote für den Elektro-SUV auf ein Niveau, das man eher von Kompakt- und Kleinwagen kennt.

Derzeit günstigster Anbieter (Stand: 22.01.2026, 14 Uhr) ist das Audi Autohaus Albertsmeyer in Nordhausen/Leinefelde. Dort startet der Q4 E-Tron bei 189 Euro brutto im Monat. Die Rahmenbedingungen sind marktüblich: 36 Monate Laufzeit und 10.000 Kilometer Jahresfahrleistung – Parameter, mit denen viele Privatkunden gut zurechtkommen.

Ganz ohne Einschränkungen kommt das Angebot allerdings nicht. Die niedrige Rate setzt eine Leasing-Sonderzahlung von 6.000 Euro voraus – exakt in Höhe der maximalen staatlichen Förderung. Anspruch auf diesen Höchstbetrag haben allerdings nur Privatpersonen mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 45.000 Euro im Jahr und zwei minderjährigen Kindern im Haushalt.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss einen Teil der Sonderzahlung selbst tragen. Hinzu kommen Überführungskosten von 1.495 Euro, die nicht durch die Förderung abgedeckt sind und in jeder Kalkulation berücksichtigt werden müssen.

Auch mit Basisförderung attraktiv Doch auch ohne vollen Förderanspruch bleibt der Q4 E-Tron attraktiv: Wird lediglich die Basis-Förderprämie von 3.000 Euro angesetzt, beginnen vergleichbare Leasingangebote bei 289 Euro monatlich – zuzüglich Überführungskosten. Noch immer ein deutlich niedrigerer Wert als vor Einführung der neuen Förderung.

Wichtig dabei: Die Anzahlung wird vom Leasingnehmer zunächst selbst getragen. Die Förderprämie kann im Anschluss an den Vertragsabschluss mit dem Händler über ein Online-Portal beantragt werden.

Was man für das Geld bekommt Trotz der günstigen Konditionen bleibt der Audi Q4 E-Tron technisch ein vollwertiger Vertreter der elektrischen Mittelklasse. In den gängigen Leasing-Konfigurationen bietet der E-SUV:

einen Elektromotor mit 150 kW (204 PS)

praxisnahe Reichweiten um 400 Kilometer

einen großzügigen Innenraum mit rund 520 Litern Kofferraumvolumen Zur Serienausstattung zählen – je nach Ausführung – digitale Instrumente, moderne Assistenzsysteme sowie ein zeitgemäßes Infotainment. Abstriche gibt es vor allem bei der Ausstattungstiefe: Die besonders günstigen Angebote beziehen sich meist auf die Basiskonfiguration ohne optionale Extras.