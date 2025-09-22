BMW iX5 Hydrogen: Neue Klasse-SUV mit 5. Antriebsoption

BMW wird nicht müde, zu betonen, dass man bei den Antrieben für künftige Modelle technologieoffen bleibt. Was die Bayern damit meinen, wird der kommende BMW X5 auf Basis der Neue Klasse-Architektur deutlich zeigen.

Wie BMW bestätigt, werden Kunden des neuen Oberklasse-SUV künftig die Wahl zwischen batterieelektrischen Antrieben, Plug-in-Hybriden, Benzinern, Dieseln sowie einer Version mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie haben. Letztere hört auf den Namen iX5 Hydrogen und soll 2028 auf den Markt kommen.

Bei Brennstoffzellentechnologie unterstützt Toyota Da Wasserstoff für BMW eine wesentliche Rolle bei der globalen Dekarbonisierung spielt, treiben die Bayer diese Technologie weiter voran. Dass BMW 2028 ein Wasserstoffauto in Serie bringt, wurde vom Autobauer bereits angekündigt. Die Bestätigung, dass das erste Brennstoffzellenauto der iX5 Hydrogen wird, kommt jetzt wenig überraschend. Schon 2023 schickte BMW eine erste Testflotte mit dieser Antriebstechnologie auf die Straßen.

Der kommende iX5 wird mit der dritten Generation des Brennstoffzellenantriebs ausgerüstet, die kompakter, leistungsfähiger und effizienter wird als die Vorgänger. Gefertigt wird die bei BMW vollständig in Eigenregie, und zwar am Motorenstandort in Steyr. Es ist eine gemeinsame Entwicklung von BMW und Toyota.