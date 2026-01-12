Dacia Spring ab 11.900 €: Auswirkungen auf Markt, Händler und Gebrauchtwagenpreise

Die Details des Elektrobonus-Angebots Dacia bietet Privatkunden einen Elektrobonus von 5.000 Euro, der direkt im Fahrzeugpreis oder im Leasingangebot berücksichtigt wird. Das Basismodell 'Essential' ist somit ab 11.900 Euro erhältlich, während die höherwertigen Ausstattungen 'Expression' und 'Extreme' ebenfalls um 5.000 Euro reduziert sind. Dieses Angebot gilt für Bestellungen bis zum 28. Februar 2026 und ist unabhängig von staatlichen Förderungen. Sollte die Regierung neue Förderprogramme einführen, könnte Dacia den Bonus anpassen.

Technische Neuerungen des Modelljahres 2026 Der Dacia Spring wurde für das Modelljahr 2026 umfassend überarbeitet. Die neuen Motoren leisten 52 kW (70 PS) und 75 kW (100 PS), was eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen 33 und 48 kW darstellt. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt nun in 10,3 bzw. 6,9 Sekunden. Trotz einer verkleinerten 24,3-kWh-LFP-Batterie bleibt die Reichweite mit bis zu 225 Kilometern (WLTP) unverändert. Weitere Neuerungen umfassen ein überarbeitetes Fahrwerk, aerodynamische Optimierungen und einen optionalen 40-kW-Schnelllader, der die Ladezeit erheblich verkürzt.

Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt Die drastische Preissenkung könnte den Gebrauchtwagenmarkt für den Dacia Spring erheblich beeinflussen. Experten warnen, dass niedrige Neuwagenpreise die Restwerte von Gebrauchtwagen drücken könnten. Dies könnte insbesondere für Käufer problematisch sein, die ihren Spring nach wenigen Jahren wiederverkaufen möchten. Händler könnten ebenfalls unter Druck geraten, da die Margen bei Gebrauchtwagenverkäufen sinken könnten.

Marktstrategie und Zielgruppe Dacia positioniert sich mit diesem Angebot strategisch klug. Der Elektrobonus zielt darauf ab, die Kaufzurückhaltung vieler Kunden zu überwinden, die auf staatliche Förderungen warten. Laut Dacia-Sprecher Andreas Lübeck sind unter den Käufern des Spring viele Gutverdiener, die das Fahrzeug als Zweitwagen nutzen. Die Kombination aus niedrigem Preis, verbesserter Technik und der Möglichkeit, den Bonus unabhängig von staatlichen Förderungen zu nutzen, macht den Spring besonders attraktiv.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu anderen Elektroautos in der gleichen Preisklasse bietet der Dacia Spring ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Während Modelle wie der Renault Zoe oder der Fiat 500e deutlich teurer sind, punktet der Spring mit einem Einstiegspreis von unter 12.000 Euro. Allerdings müssen Käufer Abstriche bei der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit machen, die im Vergleich zur Konkurrenz geringer ausfallen.

Fazit: Ein Angebot mit Potenzial und Risiken Der Elektrobonus von Dacia ist ein mutiger Schritt, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Während das Angebot den Absatz des Spring ankurbeln dürfte, könnten die langfristigen Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt und die Restwerte problematisch sein. Dennoch zeigt Dacia mit diesem Schritt, dass Elektromobilität auch für preisbewusste Kunden zugänglich sein kann.