ë-C3 vs Dacia Spring: Preis- und Datenvergleich nach Förderung

Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das den Kauf von Elektroautos attraktiver machen soll. Mit bis zu 6.000 Euro Steuerzahler-Geld und zusätzlichen Prämien von Herstellern wie Citroën und Dacia können Käufer von erheblichen Preisnachlässen profitieren. Die Förderung ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie ein maximales zu versteuerndes Haushaltseinkommen von 80.000 Euro, das sich pro Kind um 5.000 Euro erhöht.

Citroën ë-C3: Preis und Ausstattung Der Citroën ë-C3 ist ein kompaktes Elektroauto, das mit einem Einstiegspreis von 19.990 Euro in der Basisversion startet. Dank der neuen Fördermöglichkeiten und der Verdopplung der staatlichen Prämie durch Citroën kann der Preis auf bis zu 7.990 Euro sinken. Der ë-C3 bietet eine Leistung von 83 kW und eine Batteriekapazität von 30 kWh, was ihn zu einer attraktiven Option für Stadt- und Kurzstreckenfahrten macht.

Dacia Spring: Der günstigste Einstieg Der Dacia Spring ist bekannt als eines der günstigsten Elektroautos auf dem Markt. Mit einem Listenpreis von 16.900 Euro und einem zusätzlichen Preisnachlass von 5.000 Euro durch den Hersteller kann der Preis auf 5.900 Euro sinken, wenn die maximale staatliche Förderung greift. Der Spring bietet eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern und ist ideal für den urbanen Einsatz.

Technischer Vergleich: ë-C3 vs. Dacia Spring In puncto Leistung und Ausstattung hat der ë-C3 die Nase vorn. Mit 83 kW bietet er deutlich mehr Leistung als der Dacia Spring, der mit 33 kW auskommen muss. Auch die Batteriekapazität des ë-C3 ist mit 30 kWh höher als die des Spring, der lediglich 27,4 kWh bietet. Allerdings punktet der Dacia mit seinem unschlagbaren Preis und seiner Einfachheit, die ihn besonders für Erstkäufer attraktiv macht.

Fazit: Welches Modell ist die bessere Wahl? Die Entscheidung zwischen dem Citroën ë-C3 und dem Dacia Spring hängt stark von den individuellen Bedürfnissen ab. Wer ein günstiges Einstiegsmodell sucht und hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist, wird mit dem Dacia Spring zufrieden sein. Der Citroën ë-C3 hingegen bietet mehr Leistung und Komfort, was ihn zu einer besseren Wahl für Käufer macht, die etwas mehr investieren möchten.