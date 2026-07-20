E-Kleinwagen bis 25.000 Euro: Diese Konkurrenz macht es dem VW ID.Polo schwer

Mit der neuen, kleineren LFP-Batterie drückt Volkswagen den Einstiegspreis des ID. Polo knapp unter die 25.000-Euro-Marke. Doch der Wolfsburger ist beileibe nicht allein auf weiter Flur: Renault, Citroën, Fiat, Hyundai und neuerdings auch Kia buhlen längst mit scharfen Waffen um preisbewusste Elektro-Käufer. Wir analysieren im Detail, wer im harten Preiskampf der neuen E-Kleinwagen-Generation wirklich die Nase vorn hat.