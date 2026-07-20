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Kleinwagen
E-Auto

E-Kleinwagen bis 25.000 Euro: Diese Konkurrenz macht es dem VW ID.Polo schwer

VW-ID.Polo-Konkurrenten bis 25.000 Euro
Es wird hart für den günstigen VW ID.Polo

VW kündigt endlich das Basismodell des neuen ID.Polo für 25.000 Euro an. Doch der elektrische Kleinwagen-Markt ist längst stark besetzt. Wir nehmen die härtesten Konkurrenten unter die Lupe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.07.2026
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VW ID.Polo und seine Rivalen
Foto: Hersteller / Schönfeld

Mit der neuen, kleineren LFP-Batterie drückt Volkswagen den Einstiegspreis des ID. Polo knapp unter die 25.000-Euro-Marke. Doch der Wolfsburger ist beileibe nicht allein auf weiter Flur: Renault, Citroën, Fiat, Hyundai und neuerdings auch Kia buhlen längst mit scharfen Waffen um preisbewusste Elektro-Käufer. Wir analysieren im Detail, wer im harten Preiskampf der neuen E-Kleinwagen-Generation wirklich die Nase vorn hat.

Der Herausforderer: VW ID. Polo (Trend)

Volkswagen bringt mit dem ID. Polo in der Einstiegsversion "Trend" ab 24.995 Euro ein Modell auf den Markt, das vor allem über seinen vertrauten Namen und das dichte deutsche Händlernetz punkten will. Mit einer Nettokapazität von 37 Kilowattstunden schafft der Wolfsburger eine passable WLTP-Reichweite ...