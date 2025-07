Farizon X-Van: Camper mit Elektroherz

In China startet der Farizon X-Van zu Preisen ab umgerechnet rund 33.000 Euro. Den elektrischen Transporter Super Van wollen die Chinesen noch in 2025 auch in Europa an den Start bringen. Ob die Wohnmobilvariante auch den Sprung zu uns schafft, ist nicht bekannt. Bislang wird der X-Van ausschließlich in China offeriert.