Fokus zurück auf V8: Dodge streicht elektrischen Top-Charger

Der Dodge Charger Daytona SRT Banshee sollte als 800-Volt-Variante das Vorzeigemodell von Dodge in der Elektromobilität werden. Doch wie Mopar Insiders mit Bezug auf interne Quellen berichtet, verfolgt der Hersteller das Projekt nicht weiter. Eine offizielle Bestätigung von Stellantis gibt es zwar nicht, doch die Entscheidung reiht sich nahtlos in eine Reihe von Korrekturen der Dodge-Konzernstrategie ein.

Rückkehr zu Verbrennern In den vergangenen Monaten hat Stellantis in den USA mehrfach vom eingeschlagenen Elektro-Kurs Abstand genommen. Der 5,7-Liter-HEMI-V8 gibt sein Comeback im Ram 1500, der Dodge Durango wird ab 2026 ausschließlich mit HEMI angeboten, und Jeep setzt den 6,4-Liter-V8 auch weiterhin im Wrangler Rubicon 392 ein. Auch in Richtung V8-Einsatz beim Gladiator gibt es schon Andeutungen von Jeep-Verantwortlichen. Für viele Dodge- und RAM-Kunden ist das offenbar eine willkommene Rückkehr zu klassischen V8-Motoren, die für einen hohen Verbrauch an fossilen Energieträgern, aber auch für Sound und Charakter stehen.

Gründe für den Strategiewechsel Die schwache Nachfrage nach reinen Elektroautos, insbesondere im Performance-Segment, spielt beim Strategiewechsel von Stellantis in den USA eine zentrale Rolle. Modelle wie der 400-Volt-Charger-Daytona verkauften sich nur schleppend. Gleichzeitig wuchs anscheinend der Widerstand in der Community, die Wert auf Emotionen, Klang und Fahrerlebnis legt – der künstlich erzeugte Sound hat zwar in einem Beispiel die Polizei, aber insgesamt wohl nicht die Fans überzeugt.

Dodge Dodge plant nicht mehr mit dem angedachten 800-Volt-Elektro-Flaggschiff Charger Daytona SRT Banshee (im Bild ein aktueller Charger Daytona EV mit 400-Volt-Technik).

Konsequenzen für Dodge Mit dem Ende des Banshee ist der Charger natürlich nicht am Ende. Dodge baut das Portfolio mit den neuen Hurricane-Sechszylindern unter dem Namen "SIXPACK" sowie mit zusätzlichen viertürigen Varianten aus. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen die legendäre SRT-Division reaktiviert – ein deutliches Signal, dass Fahrspaß und Performance weiter im Zentrum stehen.