Geely Radar RD6 Elektro-Pick-up von Volvo-Mutter

Der chinesische Autobauer Geely bringt mit dem Radar RD6 seinen ersten eigenen Pick-up auf den Markt. Radar steht dabei nicht allein für den Pick-up, sondern gleich für eine komplett neue Submarke, die elektrisch angetriebene Outdoor-Lifestyle-Fahrzeuge anbieten soll. Geely spricht, neben dem Pick-up, von SUV-Modellen sowie ATVs und anderen Lifestyle-Produkten. Die neue Marke erhält so Zugang zu allen Fahrzeugtechnologien und gemeinsamen Komponenten für Elektrofahrzeuge des Geely-Konzerns. Darüber hinaus verfügt die neue Marke Radar über eine eigene Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Hangzhou und eine Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge in Zibo, Shandong.

Bekannte Elektro-Plattform

Technisch setzt der Geely Radar RD6 auf die im Konzern entwickelte SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture). Die findet sich beispielsweise unter dem Zeekr 001 und dem Smart#1 wieder. Konkrete Daten zum Radar nennt Geely noch nicht, die Plattform erlaubt aber neben ein- und zweimotorigen Konfigurationen (sprich Allradantrieb) auch Leistungswerte von bis zu 350 kW und bis zu 680 Nm Drehmoment.

Der Radar, der im Format eines Ford Ranger oder eines Toyota Hilux antritt, setzt auf eine selbsttragende Karosserie mit viertüriger Kabine. Entsprechend kurz fällt das Ladebett aus, das mit Anschlussstellen für externe Verbraucher aufwartet. Dafür soll der RD6 mit einem großen Frontkofferraum (Frunk) punkten. Damit dürfte der Geely Radar mehr Lifestyle-Mobil als hartgesottener Baustellenbegleiter sein.

Seine Premiere soll der Geely Radar RD6 noch in diesem Jahr feiern. Erste Auslieferungen auf dem chinesischen Markt sollen bereits im vierten Quartal 2022 erfolgen. Konkretere Daten zum RD6 will Geely erst später liefern.

Fazit

Geely nutzt seine SEA-Plattform und baut darauf einen rein elektrisch angetriebenen Lifestyle-Elektro-Pick-up auf, der als Speerspitze der neuen Radar getauften Outdoor-Lifestyle fungieren wird. Wer weiß, vielleicht kommt der ja irgendwann auch unter den Labeln Volvo oder Polestar?