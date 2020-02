Erlkönig Hyundai 45 Elektroauto Kantiges Serien-E-Modell erwischt

Trotz der starken Tarnung offenbart der Prototyp seine Grundform – und die scheint sich stark an die Studie anzulehnen. So bleibt es bei dem Steilhecklayout mit einer breiten C-Säule. Unter der Tarnung zeichnen sich sogar die starken Sicken der Studie in den Türen ab. Im Vergleich zum Conceptcar verfügt die Serienversion über klassische Außenspiegel im Türdreieck sowie Bügelgriffe für die Türen. Die Fenster sind in einem breiten schwarzen Rahmen eingefasst. Es bleibt bei den kurzen Überhängen. Am Heck zeichnet sich ebenfalls durch die Tarnung das kantige Design der Studie ab. Lediglich die Heckleuchten werden für die Serie angepasst und erscheinen nicht im Doppel-U-Look. Auch an der Front scheinen die Koreaner das Styling des Showcars zu übernehmen. Die schmalen Scheinwerfer dürften jedoch in der Serie nicht ganz so futuristisch ausfallen.

Neue Elektroplattform für den 45 EV

Einblick in den Innenraum des Prototyps gibt es noch nicht. In die Serie dürften es aber die drehbaren Sitze nicht schaffen. Das sehr zurückgenommen Interieur könnte es in Teilen jedoch schaffen. Ob es aber bei dem über die gesamte Breite des Innenraum ragenden Bildschirm bleibt, ist fraglich.

Technisch basiert der Hyundai 45 auf der neuen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) der Koreaner, die für Plugin-Hybrid, Wasserstoffantrieb sowie reinen Batterie-Antrieb optimiert ist. Nähere Angaben zu den im Fahrzeugboden installierten Akkus gibt es nicht, hier orientieren sich Hyundai/Kia am Modularen Elektrobaukasten von VW, der unterschiedliche Batteriekapazitäten bereitstellt. Gerüchten zufolge soll es bei 64 kWh losgehen. Die Reichweite beträgt 450 Kilometer. Das neue Modell soll über ein 800-Volt-Ladetechnik verfügen. In der Basisversion ist ein Elektromotor verbaut, als Top-Modell kommt pro Achse ein E-Motor zum Einsatz.