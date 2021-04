Hyundai Kona EV Aus für den Elektro-Kona in Korea

Erst fingen sie Feuer (auto motor uns sport berichtete), nun folgt das Produktionsende: Die Elektro-Version des Hyundai Kona hat es offenbar hinter sich. Doch ganz so einfach ist das Ende der Produktion nicht zu erklären. Denn wie auch viele weitere Automobilhersteller hat auch Hyundai unter dem weltweiten Halbleitermangel zu leiden und muss teilweise seine einheimische Produktion stoppen. Und da drängt sich der von heftigen Rückrufen angezählte Kona geradezu auf. Als Kollateralschaden muss auch die Produktion des Ioniq 5 unter dem Chipmangel leiden.

"Die Produktion von Kona-Elektrofahrzeugen wurde im März eingestellt, um der Inlandsnachfrage nachzukommen und das Fließband für neue Elektrofahrzeuge neu auszurichten", sagte ein Hyundai-Sprecher gegenüber der Yonhab News Agency. "Hyundai wird weiterhin Kona-Elektrofahrzeuge in überseeische Märkte exportieren."

Hyundai Auch der neue Ioniq 5 ist von Hyundais Produktionsstopp betroffen.

Kona-Verkäufe sind stark zurückgegangen

Seit Berichte über Brände beim Elektroauto Kona in der Weltpresse auftauchen, sind die Verkäufe in Korea gesunken. Hyundai verkaufte im Jahr 2020 8.000 Kona-Elektrofahrzeuge, verglichen mit mehr als 10.000 im Jahr 2019 und 2018. Der Umsatz im ersten Quartal 2021 ging unterdessen um 40 Prozent zurück. Die Verkäufe in Übersee waren nicht in gleichem Maße betroffen, obwohl sie im ersten Quartal 2021 um fast 18 Prozent zurückgingen.

Auf Nachfrage von auto motor und sport erklärt Hyundai: "Für den europäischen Markt inklusive Deutschland sind keine Änderungen zu erwarten. Der Kona Elektro wird hier weiterhin ausgeliefert. Die Produktion des Hyundai Kona Elektro erfolgt seit März 2020 in der Hyundai Fabrik im tschechischen Nošovice. Deutschland und andere europäische Märkte werden, wie bisher auch, aus dieser Fertigungsstätte beliefert."

Umfrage 24263 Mal abgestimmt Sind Rückrufe ein Problem? Nein. Gut, dass die Hersteller nachbessern. Ja. Die Hersteller sollen ihre Autos lieber sorgfältig zu Ende entwickeln. mehr lesen

Fazit

Hyundai stellt die Produktion ihres Elektroautos Kona ein. Grund dafür sei der Chipmangel. Allerdings kommt der Zeitpunkt gerade recht. Der Kona EV verkauft sich durch den riesigen Rückruf in Korea aktuell nicht gut. Betroffen ist zudem das neue Elektroauto Ioniq 5.