Kia EV4 GT: Elektro-Hot-Hatch kommt 2026

Der koreanische Autobauer Kia krönt seine Elektro-Baureihen bislang stets mit einer heißen GT-Version. Den Auftakt bildete 2022 der Kia EV6 GT. 2024 folgte der Kia EV9 GT. Und für das Jahr 2026 haben die Koreaner bereits auf dem EV Day im Februar 2025 den Kia EV4 GT angekündigt.

Allradantrieb und 400 PS Offizielle Informationen zum sportlichen Elektro-Kompaktmodell gibt es von Kia noch nicht. Doch im Rahmen der Vorstellung einer neuen Tarnfolie für die GT-Prototypen, hat Kia jetzt erste Bilder vom kommenden EV4 GT veröffentlicht. Die speziell für die Hochleistungsmodelle entwickelte Folie setzt auf ein Muster aus Rechtecken mit diagonal verlaufenden grünen Akzenten. Dazu gibt es einen GT-Schriftzug. Die Beklebung ist aber nur Schmuckwerk.

Der Kia EV4 GT setzt wie seine Schwestermodelle auf je eine E-Maschine pro Achse und damit Allradantrieb. Der zusätzliche Elektromotor an der Hinterachse dürfte die Gesamtleistung des EV4 auf gut 300 kW (400 PS) anheben. Damit liegt er dann auf Augenhöhe mit Verbrenner-Sportmodellen wie dem Audi RS3 oder dem VW Golf R. Erwartet wird, wie in den GT-Schwestermodellen, eine simulierte Achtgang-Schaltung.