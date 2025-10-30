AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
E-Auto

Kia EV4 GT: Elektro-Hot-Hatch kommt 2026

Kia EV4 GT
Elektro-Hot-Hatch kommt 2026

Die Kia EV4-Familie wird um eine heiße GT-Variante erweitert. Die soll bereits 2026 auf den Markt kommen. Jetzt gibt es erste Teaserbilder.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.10.2025
Als Favorit speichern
Kia EV4 GT Teaser
Foto: Kia

Der koreanische Autobauer Kia krönt seine Elektro-Baureihen bislang stets mit einer heißen GT-Version. Den Auftakt bildete 2022 der Kia EV6 GT. 2024 folgte der Kia EV9 GT. Und für das Jahr 2026 haben die Koreaner bereits auf dem EV Day im Februar 2025 den Kia EV4 GT angekündigt.

Allradantrieb und 400 PS

Offizielle Informationen zum sportlichen Elektro-Kompaktmodell gibt es von Kia noch nicht. Doch im Rahmen der Vorstellung einer neuen Tarnfolie für die GT-Prototypen, hat Kia jetzt erste Bilder vom kommenden EV4 GT veröffentlicht. Die speziell für die Hochleistungsmodelle entwickelte Folie setzt auf ein Muster aus Rechtecken mit diagonal verlaufenden grünen Akzenten. Dazu gibt es einen GT-Schriftzug. Die Beklebung ist aber nur Schmuckwerk.

Der Kia EV4 GT setzt wie seine Schwestermodelle auf je eine E-Maschine pro Achse und damit Allradantrieb. Der zusätzliche Elektromotor an der Hinterachse dürfte die Gesamtleistung des EV4 auf gut 300 kW (400 PS) anheben. Damit liegt er dann auf Augenhöhe mit Verbrenner-Sportmodellen wie dem Audi RS3 oder dem VW Golf R. Erwartet wird, wie in den GT-Schwestermodellen, eine simulierte Achtgang-Schaltung.

Optisch grenzt sich der EV4 GT durch neu gezeichnete Schürzen an Front und Heck von den zivileren Varianten ab. Hinzu kommen traditionell grün lackierte Bremssättel an der verstärkten Bremsanlage sowie größere Leichtmetallfelgen – am EV4 GT im 20-Zoll-Format. Im Fahrwerksbereich sind adaptive Dämpfer zu erwarten, ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial wie im EV9 GT wird von vielen Fans erhofft.

Mehr zum Thema Elektroauto