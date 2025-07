Leapmotor B10: Stellantis bringt E-SUV zum Kampfpreis

Angetrieben wird der B10 wird von einem Elektromotor mit 218 PS und 240 Nm Drehmoment an der Hinterachse. Damit beschleunigt der E-SUV in 8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Zwei Batterieoptionen stehen zur Verfügung: ein 56,2-kWh-Akku mit bis zu 361 km WLTP-Reichweite und ein 67,1-kWh-Akku mit bis zu 434 km WLTP-Reichweite. Beide Akku-Varianten unterstützen 11 kW AC-Laden und schnelles DC-Laden mit bis zu 168 kW und ermöglichen so eine Aufladung von 30 auf 80 Prozent in 20 Minuten.

Das kastige Design mit kurzen Überhängen an Front und Heck deutet auf einen größenoptimierten Innenraum hin. Versenkte Türgriffe verbessern die Aerodynamik. Die Front zeigt sich weitgehend geschlossen. Die extrem flachen LED-Leuchten treten mit einer Drei-Strich-Konfiguration an. Weitere Leuchten sitzen in angedeuteten Lufteinlässen in den Schürzenflanken. Auf dem Dach über der Frontscheibe nimmt eine kleine Hutze verschiedene Sensoren auf. Ein entsprechendes Pendant findet sich auch auf dem hinteren Dachkantenspoiler. Weitere Sensortechnik findet in den als Entlüftungskiemen angelegten Flächen in den Kotflügeln eine Heimat.