Lunaz baut Müll-Lkw auf Elektroantrieb um Heute Oldtimer, morgen Elektro-Lastwagen

Mit Oldtimern fing 2018 alles an: Lunaz Design machte sich einen Namen damit, edle britische Autoklassiker auf Elektroantrieb umzurüsten. Durchaus erfolgreich: Die Nachfrage übersteigt längst das Angebot, die Produktionskapazitäten sind trotz horrender Preise im meist sehr hohen sechsstelligen Bereich auf absehbare Zeit erschöpft. Doch die Truppe rund um die beiden Firmengründer David Lorenz und Ex-Formel-1-Ingenieur Jon Hilton denkt längst weiter: Die Firma wandelt sich gerade in das Technologie-Unternehmen Lunaz Applied Technologies (LAT), von dessen Knowhow künftig auch große Autohersteller und Zulieferer profitieren sollen.

Auch aufgrund solcher Perspektiven sind namhafte Investoren wie Ex-Fußballstar David Beckham an Bord. Eine weitere Finanzierungsrunde hat das Unternehmen kürzlich abgeschlossen. Der Firmenwert beträgt Unternehmensangaben zufolge nun 200 Millionen US-Dollar, was aktuell etwa 180 Millionen Euro entspricht. Diese Summe dürfte noch einmal steigen, sobald das neue, fast zwei Hektar große Hauptquartier inklusive Entwicklungszentrum und Produktionsstätten fertiggestellt ist, das derzeit in direkter Nachbarschaft zur bisher genutzten Werkshalle im Motorsport-Mekka Silverstone gebaut wird.

Lunaz plant "Upcycled Electric Vehicles"

Im nächsten Schritt möchten die Briten Nutzfahrzeuge wie Busse oder Lkw von Verbrenner- auf Elektroantrieb umrüsten. Statt alte und dreckige Fahrzeuge auszurangieren und zu verschrotten, sollen diese einem "Upcycling" (Wiederaufbereitung) unterzogen werden. Diese "Upcycled Electric Vehicles" (UEV) sollen besonders sinnvoll in Sachen Umwelt- und Klimaschutz sein. Indem eigentlich ausrangierte Fahrzeuge nicht verschrottet, sondern dank rundum modernisierter Technik im Dienst gehalten werden, soll sich über deren gesamte Lebensdauer eine CO2-Einsparung von 80 Prozent ergeben.

Lunaz Tech Ex-Fußballstar David Beckham ist bei Lunaz als Investor an Bord.

Lunaz zufolge lohnt sich das darüber hinaus auch finanziell für die Flottenbetreiber, weil die Firma ihren Umbau auf dem Preisniveau eines neuen Diesel-Lkw oder -Busses anbieten will. Das soll jedoch deutlich günstiger sein als die Anschaffung eines neuen elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugs, was im Umkehrschluss auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten soll.

Los geht's mit Mülllastern

Sein neues Geschäftsfeld will Lunaz ab dem vierten Quartal 2023 in einem ersten Schritt mit der Einführung elektrifizierter und überarbeiteter Mülllaster erschließen. Dabei wollen sich die Briten anfangs auf den Umbau des Mercedes-Benz Econic konzentrieren. Dieses Lkw-Modell ist eines der weltweit beliebtesten Fahrzeuge für spezielle industrielle Anwendungen: Auf Flughäfen wird es ebenso gerne eingesetzt wie auf Baustellen, in der Abfallwirtschaft sowie bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst.

Lunaz Tech Anfangs will sich Lunaz auf Umbauten auf Basis des Mercedes-Benz Econic konzentrieren.

Beim Umbau nutzt Lunaz die Erfahrungen, die es beim Elektromodden seiner Oldtimer gewonnen hat. Wie die britischen Autoklassiker werden auch die Lastwagen einer Komplettrestauration unterzogen. Die Briten kümmern sich also auch um Karosserie, Interieur, Aufbau und alle Technik, die nicht den Antrieb umfasst. Das fertige Produkt soll mit einem Neufahrzeug vergleichbar sein. Lunaz weist speziell darauf hin, dass die gemeinhin wohl eher unbequemen Beifahrersitze gegen komfortablere Pendants getauscht werden.

Modularer Antrieb und Akku

Anstelle des bisherigen Dieselmotors tritt Lunaz' modularer Elektro-Antriebsstrang. Die Größe der Batteriepakete passen die Briten ebenfalls an den jeweiligen Einsatzzweck an: So erhält ein Müllwagen, der fast ausschließlich in der Innenstadt unterwegs ist, einen kleineren Akku als ein Fahrzeug, das viel im Überlandverkehr zum Einsatz kommt. Selbst die Software entwickelt Lunaz im eigenen Haus. Die Telematik-Technologie soll den Flottenbetrieb deutlich vereinfachen, indem beispielsweise Service und Wartung hochgradig digitalisiert und automatisiert werden. Die Sicherheitstechnik modernisiert die Firma, indem Kameras statt Außenspiegel sowie Radartechnik zum Einsatz kommen. Alle Systeme sollen zu einer 360-Grad-Vogelperspektiven-Übersicht führen, die zum Beispiel Abbiegeunfälle verhindern sollen, bei denen sich die Opfer im toten Winkel befinden.

Lunaz Mit dem Umbau von britischen Oldtimern wie diesem Jaguar XK120 fing bei Lunaz alles an.

In einem ersten Schritt will Lunaz in Silverstone etwa 1.100 Nutzfahrzeuge auf Elektroantrieb umbauen. Insgesamt rechnen Lorenz, Hilton und Co., allein in Großbritannien, der EU und den USA mit einem Potenzial von 80 Millionen Fahrzeugen, die dem angestrebten Upcycling unterzogen werden können. Das Unternehmen hat bereits Vereinbarungen zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten mit großen Kommunen und privaten Unternehmen in Großbritannien und den USA unterzeichnet. Um auch in dieser Hinsicht mit möglichst geringem CO2-Abdruck unterwegs zu sein, will Lunaz zusätzliche Produktionsstätten in seinen künftigen Märkten errichten, um die Lieferwege zu minimieren. Man prüfe bereits weitere Standorte in Europa sowie in den Vereinigten Staaten und Asien, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Umfrage 23 Mal abgestimmt Auf Elektroantrieb umgerüstete Lkw und Busse - eine sinnvolle Sache? Na klar. Das spart Unmengen an CO2 und ist in jeder Hinsicht sinnvoll! Blödsinn. Damit die riesige Nutzfahrzeug-Industrie überlebt, muss sie Neufahrzeuge verkaufen! mehr lesen

Fazit

Lunaz hat klein angefangen, aber große Pläne. Von einem Umbauer klassischer Automobile auf Elektroantrieb will sich die Firma zu einem Technologieunternehmen entwickeln, das alte Diesel-Lkw und Busse in lokal emissionsfreie Nutzfahrzeuge verwandelt. Ob der Plan aufgeht und sich die versprochenen günstigen Preise halten lassen, muss die Zukunft zeigen. Die Nutzfahrzeug-Industrie dürfte die Aktivitäten in Silverstone auf jeden Fall sehr genau beobachten.