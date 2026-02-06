AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
E-Auto

Mercedes: AMG-Chef bestätigt 3. Elektro-Baureihe - das wird es

Mercedes-AMG plant weiteres E-Modell
AMG-Chef bestätigt 3. Elektro-Baureihe

Michael Schiebe hat im Gespräch mit auto motor und sport ein weiteres E-Auto von AMG angekündigt. Wir verraten, worum es sich dabei handeln und wann es kommen wird.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Als Favorit speichern
Mercedes-AMG Elektro-SUV Erlkönig eingeklinkt Michael Schiebe
Foto: Stefan Baldauf / Mercedes-Benz AG / Colage: ams

Aktuell drängt sich ein Eindruck auf: Je edler das Auto und je höher die Preise, umso weniger Akzeptanz finden Elektroautos bei der avisierten Kundschaft. Dennoch ist Mercedes-AMG weiterhin fest entschlossen, mit aller Macht E-Modelle in sein Portfolio zu integrieren. Nun hat der scheidende AMG-Chef Michael Schiebe, der im Sommer in den Vorstand der Konzernmutter wechselt, im Interview mit auto motor und sport bestätigt, dass die Mercedes-Sportabteilung sogar noch eine zusätzliche E-Baureihe bringen wird.

Elektrisches SUV-Coupé kommt 2027

Dabei wird es sich um ein SUV-Coupé handeln, das auf der neuen Elektro-Architektur AMG.EA aufbaut. Der Plan ist, dieses Modell nach dem bereits mit mannigfaltigen PR-Aktionen ins Rampenlicht gerückten elektrischen ...

Mehr zum Thema Elektroauto