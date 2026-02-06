Mercedes: AMG-Chef bestätigt 3. Elektro-Baureihe - das wird es

Aktuell drängt sich ein Eindruck auf: Je edler das Auto und je höher die Preise, umso weniger Akzeptanz finden Elektroautos bei der avisierten Kundschaft. Dennoch ist Mercedes-AMG weiterhin fest entschlossen, mit aller Macht E-Modelle in sein Portfolio zu integrieren. Nun hat der scheidende AMG-Chef Michael Schiebe, der im Sommer in den Vorstand der Konzernmutter wechselt, im Interview mit auto motor und sport bestätigt, dass die Mercedes-Sportabteilung sogar noch eine zusätzliche E-Baureihe bringen wird.