MG Comet EV Indischer E-Zwerg für 8.800 Euro

Nachhaltigere Mobilität kann so einfach sein, das zeigen immer wieder Fahrzeugkonzepte aus dem Ausland, in diesem Fall aus Indien. Der Autobauer MG, ein Tochterunternehmen des chinesischen SAIC-Konzerns, auf dem Subkontinent den Elektrokleinwagen MG Comet EV präsentiert, der auf der SAIC-GM-Wuling Global Small Electric Vehicle-Plattform aufbaut.

Vier Plätze auf unter drei Meter

Auf einer Grundfläche von nur 2,98 x 1,50 Meter bietet der Comet vier vollwertige Sitzplätze. Bei einer Höhe von 1,64 Meter dürfte auch ausreichend Kopffreiheit zur Verfügung stehen. Der Radstand streckt sich auf 2,01 Meter, Überhänge gibt es quasi nicht. Für europäische Augen geradezu winzig wirken die nur 12 Zoll großen Räder, die mit 145/70er-Reifen bestückt sind. Das Design des nur zweitürigen Comet kommt einem Würfel sehr nahe. Seiten und Heckpartie ragen senkrecht auf. Die Front zeigt sich mit einer Stummelhaube nur leicht gestuft, die Frontscheibe steht steil.

Bis zu 230 km Reichweite

Das Fahrwerk des Comet setzt auf Einzelradaufhängungen rundum, Scheibenbremsen vorn, hinten verzögern Trommeln. Gelenkt wird mit elektrischer Unterstützung, der Wendekreis beträgt gerade einmal 4,2 Meter. Der 42 PS und 110 Nm starke PSM-Elektromotor sitzt zwischen den Vorderrädern, die 17,3 kWh große Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeugboden. Als maximale Reichweite werden nach indischem Standard 230 Kilometer angegeben. Im echten Elektroautoleben sollen 170 bis 180 Kilometer möglich sein. Zur Wahl stehen dabei drei Fahrmodi. Energie zapft die Batterie mit maximal 3,3 kW, für eine Vollladung werden sieben Stunden veranschlagt.

Viel drin für unter 9.000 Euro

Das Cockpit des Comet zeigt sich zeitgemäß mit einem digitalen 10,25-Zoll-Kombiinstrument und einem ebenfalls 10,25 Zoll großen Touchscreen bestückt, die beide unter eine Scheibe zusammengefasst sind. Weitere Steuerelemente sitzen in Form von Tasten auf dem Zweispeichenlenkrad. Smartphones docken drahtlos per Android Auto und Apple Carplay an das Infotainmentsystem an.

Zur Sicherheitsausstattung zählen Airbags vorn, ABS, eine Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, Reifendruckkontrolle und Dreipunktgurte auf allen Plätzen.

Bestellbar ist der MG Comet EV in Indien ab Mitte Mai 2023. Der Grundpreis liegt bei umgerechnet rund 8.800 Euro.

Umfrage 2124 Mal abgestimmt Was wäre Ihnen so ein kleiner Elektroflitzer wert? Maximal 15.000 Euro, mehr bezahle ich nicht! Das dürften auch 30.000 Euro sein, Hauptsache Spaß! mehr lesen

Fazit

Europäische Autobauer tun sich schwer mit bezahlbaren Elektrokleinwagen. Auf asiatischen Märkten legen die Angebote für entsprechende Modelle unter 10.000 Euro dagegen permanent zu. Jüngstes Beispiel: der Comet EV von MG. Ok, für den Europaeinsatz bräuchte der noch Feinschliff, aber generell zeigen diese Modelle, dass es doch geht.