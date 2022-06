MG Mulan Chinesen bringen ID.3-Rivalen

Der britische Autobauer MG, der seit Jahren zum chinesischen Autokonzern SAIC gehört, bringt einen neuen Kompaktwagen mit Elektroantrieb an den Start. Das Steilheckmodell, das mit einer Länge von etwa 4,30 Meter auf Wettbewerber wie den VW ID.3 zielt, wurde jetzt in China vorgestellt. Der Mulan getaufte Kompakte ist der Nachfolger des seit 2011 produzierten MG 3. Entsprechend wird der Mulan auf Exportmärkten zum MG4.

Der MG Mulan/MG 4 steht auf der Nebula-Elektroplattform des SAIC-Konzerns. Die setzt auf Hinterradantrieb und Lithium-Ionen-Batteriepakete im Fahrzeugboden. Zu technischen Daten des Mulan gibt es bislang keinerlei Angaben. MG verspricht lediglich eine Beschleunigung von Null auf 100 km/h in unter vier Sekunden, was für einen sehr potenten Elektroantrieb sprechen würde.

Mulan mit sportlichem Zuschnitt

Der MG Mulan pflegt einen sportlichen Auftritt. Die spitz zulaufende Front prägen scharf angestellte LED-Scheinwerfer in Kombination mit großen, von LED-Tagfahrleuchten flankierten Kühlluftschächten seitlich in der Schürze. Das untere, zweigeteilte Kühlermaul läuft in einer Spoilerlippe aus. Starke Einzüge oberhalb des Schwellerbereichs sowie markante Blechfalze die von den Frontscheinwerfern und den Rücklichtern aus Richtung Fahrzeugmitte auslaufen, definieren die Seitenansicht des Viertürers. Die C-Säule versteckt sich unter einer Glasfläche. Noch mehr Glas bietet das Panoramadach, das sich scheinbar nahtlos von der Windschutz- bis zur Heckscheibe erstreckt. Darüber setzen die Chinesen einen zweiteiligen Dachkantenspoiler. Ein fetter Diffusor und ein durchlaufendes Lichtband zwischen den Heckleuchten kennzeichnen die Rückansicht. Anbauteile wie Außenspiegel oder die Einfassungen der Kühlluftkanäle zeigen sich wie auch die unteren Teile der Karosserie schwarz lackiert. Die luftig gezeichneten Leichtmetallfelgen geben den Blick auf rot lackierte Bremssättel frei.

Der Cockpitbereich lässt sich auf den bislang veröffentlichten Bildern nur erahnen. Wer aber genau hinschaut, kann einen großen Bildschirm mittig auf der Armaturentafel entdecken.

Günstiger E-Kompaktwagen für Europa

Da MG auch in Europa Expansionspläne verfolgt, ist ein Verkauf des kleinen Steilheckmodells in der alten Welt geplant. Die britische MG-Dependance hat bereits mit dem Mutterhaus in China darüber verhandelt, den Neuling auch ins europäische Portfolio aufzunehmen. In Großbritannien soll der MG4 bereits ab dem vierten Quartal 2022 zu haben sein. Als nächster Schritt wäre der Sprung nach Kontinental-Europa denkbar. Bei Preis dürften die Chinesen unter den europäischen Herstellern bleiben.

Fazit

MG hat in China einen Kompaktwagen mit Elektroantrieb vorgestellt, der auch gut ins europäische Angebot der Marke passen würde. Dort würde das Steilheckmodell beispielsweise auf den VW ID.3 treffen. Die Premiere des neue Elektro-MG erfolgt im vierten Quartal 2022.