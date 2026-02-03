MG4 EV Urban im Datencheck: Reichweite, Preis, Ausstattung

Der MG4 EV Urban basiert auf einer neuen Plattform, die speziell für den Frontantrieb entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den bisherigen MG4-Modellen, die entweder mit Hinterrad- oder Allradantrieb ausgestattet sind, setzt der Urban auf eine kompaktere und kostengünstigere Architektur. Diese Änderung ermöglicht nicht nur eine effizientere Raumnutzung, sondern auch eine Reduzierung der Produktionskosten, was sich direkt im attraktiven Preisniveau widerspiegelt.

Zwei Akkuvarianten für unterschiedliche Bedürfnisse Der MG4 EV Urban wird in zwei Akkuvarianten angeboten: Die Basisversion Comfort Standard Range verfügt über einen 43-kWh-Akku, der eine Reichweite von bis zu 323 Kilometern ermöglicht. Die Long-Range-Variante bietet mit einem 53,9-kWh-Akku eine Reichweite von bis zu 415 Kilometern. Beide Modelle unterstützen Schnellladen mit bis zu 150 kW, was eine Ladezeit von 10 bis 80 Prozent in unter 30 Minuten ermöglicht. Diese Werte machen den Urban zu einer praktischen Wahl für den Alltag und längere Fahrten.

Modernes Cockpit und umfangreiche Ausstattung Das Cockpit des MG4 EV Urban wurde komplett neu gestaltet und setzt auf ein minimalistisches Design. Ein 7-Zoll-Digitaldisplay vor dem Fahrer und ein 15,6-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole bilden das Herzstück des Infotainmentsystems. Funktionen wie Apple CarPlay und Android Auto sind serienmäßig integriert, ebenso wie ein adaptiver Tempomat und eine Totwinkelüberwachung. Besonders hervorzuheben ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die es ermöglicht, externe Geräte direkt über die Fahrzeugbatterie zu betreiben.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Marktchancen Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 27.100 Euro in Großbritannien positioniert sich der MG4 EV Urban als eine der günstigsten Optionen in der Kompaktklasse der Elektroautos. Die Long-Range-Variante ist ab etwa 29.400 Euro erhältlich. Diese Preise unterbieten nicht nur die bisherigen MG4-Modelle, sondern auch viele Wettbewerber in diesem Segment. Ob und wann der Urban auch in Kontinentaleuropa verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar, doch die attraktiven Preise könnten ihn zu einem Bestseller machen.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu anderen Modellen in der Kompaktklasse, wie dem VW ID.3 oder dem Renault Megane E-Tech, bietet der MG4 EV Urban ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Während die Reichweiten und Ladezeiten vergleichbar sind, punktet der Urban vor allem durch seine umfangreiche Serienausstattung und die innovative V2L-Technologie. Diese Kombination aus Technik, Komfort und Preis macht ihn zu einer ernstzunehmenden Alternative für preisbewusste Käufer.