Ora Punk Cat Elektro-Käfer Als Viertürer für China, VW horcht auf

Die Great Wall Motors-Tochter Ora brachte zur Shanghai Motor Show ein Elektro-Modell, das mit dem Look des legendären VW Käfer kokettiert. Der Name Punk Cat entstammt einer Internet-Umfrage. Beim Design schaut jetzt VW ganz genau hin.

Der chinesische Autobauer Great Wall Motors bietet über seine Tochtermarke Ora ausschließlich Elektromodelle an. Für die Shanghai Auto Show kündigen die Chinesen eine neue Baureihe an.

Außen, innen – überall Käfer

Diese kommt Autokäufern weltweit bekannt vor, lehnt sie sich doch beim Design rotzfrech am legendären VW Käfer an. Die Chinesen strecken die Kugelform allerdings deutlich und passen in die Silhouette eine zweite Tür ein. Zudem trägt der jetzt viertürige Käfer sehr viel Chromschmuck um die Radläufe, den Stoßstangen, den Fenstern und an Karosseriesicken.

Newspress Heckansicht wie von einem VW Käfer.

Am Heck kopiert der Ora Punk Cat die ovalen Rückleuchten der frühen Käfer-Modelle. Selbst das Lenkrad mit dem filigranen Hupring könnte aus dem VW-Regal stammen. Die weitere Cockpit-Landschaft prägen runde Luftausströmer im Turbinen-Design, eine Bedieninsel an der Armaturentafel sowie ein großer Touchscreen auf dieser.

Newspress Auch im Cockpit ist die Ähnlichkeit zum Käfer deutlich.

Zur Technik des Ora Punk Cat gibt es noch keine Infos. Klar ist nur, dass auch der neue Ora rein elektrisch angetrieben wird. Nutzt Ora die Elektroplattform von Mutter Great Wall, dann ist ein 105 kW und 210 Nm starker Elektromotor an der Vorderachse denkbar. Die Plattform bietet zudem drei Batterieoptionen mit 47,8 kWh, 46 und 59 kWh Kapazität. Damit sind im Bestfall bis zu 500 Kilometer Reichweite möglich.

VW prüft Design-Patentverletzung

Die formale Nähe zum VW Käfer oder auch zum VW Beetle bringt jetzt Volkswagen auf den Plan. Wie der Autobauer gegenüber amerikanischen Medien bestätigt, prüfe man derzeit, ob man gegen Great Wall wegen Design-Patentverletzungen vorgehe. Man behalte sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.

Chinesische Autohersteller kopieren immer wieder Designs anderer Marken, ohne dass diese dagegen vorgehen, denn einen internationalen Design-Schutz gibt es nicht. Jeder Markt hat seine eigenen rechtlichen Rahmenbedingungen, was die Durchsetzung eventueller Ansprüche schwierig macht. Land Rover schaffte es 2019 nach über drei Jahren auf dem Klageweg, den Landwind X7 als Range Rover Evoque-Kopie zu verbieten.

Fazit

Ora nimmt sich ein legendäres VW-Modell als Vorbild und baut einen Käfer als Viertürer mit Elektroantrieb. Das ruft Volkswagen auf den Plan: Der Konzern fühlt aktuell sachte vor, ob dadurch Design-Patente verletzt werden.