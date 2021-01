Peugeot e-Partner kommt Ende 2021 275 km E-Reichweite und 800 kg Nutzlast

Citroën hat den e-Berlingo, Opel den Combo-e Cargo und bei Peugeot wird es künftig eine Elektro-Variante des Partners geben. Dem Ziel, bis Ende 2021 alle leichten Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren, kommt der PSA-Konzern damit einen weiteren Schritt näher.

Alle drei Modelle teilen sich mit der EMP2-Plattform die gleiche Basis. So verfügt der Peugeot e-Partner logischerweise über die gleichen technischen Daten, die bereits von den Geschwistermodellen bekannt sind. Im Wesentlichen bedeutet das: Eine 50-kWh-Batterie liefert die Energie, ein 100-kW-Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 260 Nm bringt den e-Partner voran. Von null auf Tempo 100 geht es nach Herstellerangaben in 11,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Bis zu 275 Kilometer Reichweite sollen möglich sein (gemäß WLTP). Über die drei Fahrmodi "Eco, Normal und Power" kann der Fahrer die Leistungsabgabe des Motors und somit gewissermaßen auch die Reichweite regulieren. Zusätzlich ist eine in zwei Stufen einstellbare Rekuperation an Bord.

In 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen

Für das Aufladen des Akkus stehen verschiedene Möglichkeiten bereit: an der herkömmlichen Haushaltssteckdose, über Wallboxen mit 7,4 oder 11 kW bis zur öffentlichen Schnellladesäule mit 100-kW-Ladeleistung. Für das Laden an einer Wallbox stehen ein einphasiges oder dreiphasiges On-Board-Ladegerät zur Verfügung, womit eine vollständige Ladung des Akkus in 7,5 respektive fünf Stunden möglich sein soll. Mit der Schnelladefunktion ist der Akku laut Hersteller in 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen. An der herkömmlichen Haushaltssteckdose dauert es dagegen 31 Stunden, bis die Zellen wieder vollständig mit Energie gespeist sind.

Peugeot An der Schnellladesäule ist der e-Partner in 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen.

Da die Akkus im Fahrzeugboden unterkommen, müssen Kunden keine Kompromisse bei Nutzlast und Ladevolumen in Kauf nehmen. Peugeot bietet den e-Partner in zwei Größen an: Als L1 mit 4,40 Metern Länge und als L2 mit 4,75 Metern Länge. Mit der Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank bietet der e-Partner werksseitig drei Personen Platz. Die Langversion ist zudem als Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen verfügbar. Das Ladevolumen reicht von 3,8 Kubikmeter bei der Standard-Variante bis zu 4,4 Kubikmeter in der L2-Version. Die Nutzlast beläuft sich auf bis zu 800 Kilogramm, die maximale Anhängelast beträgt 750 Kilogramm.

Im Innenraum gibt es gegen Aufpreis ein volldigitales Kombiinstrument, das über mehrere Anzeigenmodi verfügt und somit etwa die Navigation, das Batterie-Management oder die Bedienung der Fahrhilfen ins direkte Blickfeld des Fahrers rückt. Darüber hinaus stehen zahlreiche Assistenzsysteme wie ein Spurhalte-, Fernlicht- oder Notbremsassistent zur Auswahl. Für den regelmäßigen Transport schwerer Waren gibt es zudem eine optionale Überladungsanzeige, mit der sich das Gewicht kontrollieren lässt.

Die Markteinführung hat Peugeot für das vierte Quartal diesen Jahres angekündigt. Preise nannte der Hersteller noch nicht.

Fazit

Peugeot bietet mit dem e-Partner ein vollelektrisches Nutzfahrzeug mit reichlich Ladevolumen und guter Zuladungskapazität an. Für den täglichen Gebrauch im urbanen Umfeld sollte die Reichweite von 275 Kilometern ausreichen. Wird es doch mal eng, geht es dank Schnellladefunktion ohne große Ausfallzeiten wieder weiter.