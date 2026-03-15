Rechenbeispiel: Wie weit kommt der Cupra Born wirklich?

Mit dem Facelift des Cupra Born stehen drei neue Antriebsvarianten zur Verfügung. Das Basismodell bietet einen 140 kW (190 PS) starken Elektromotor in Kombination mit einer 58 kWh großen Batterie. Laut Herstellerangaben soll diese Konfiguration eine Reichweite von etwa 450 Kilometern nach WLTP ermöglichen. Darüber hinaus gibt es eine Variante mit 170 kW (231 PS) und einer 79 kWh großen Batterie, die eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern verspricht. Das Topmodell, der Born VZ, leistet 240 kW (326 PS) und erreicht ebenfalls eine Reichweite von 600 Kilometern. Diese Werte basieren jedoch auf idealen Bedingungen, die in der Praxis oft nicht erreicht werden.

Ladezeiten und Ladeleistung Ein weiteres Highlight des Facelifts sind die verbesserten Ladezeiten. Die beiden größeren Batterieoptionen können mit bis zu 185 kW DC-Schnellladung geladen werden, was eine Ladezeit von 10 auf 80 Prozent in nur 26 bis 30 Minuten ermöglicht. Für die kleinere Batterie sind die genauen Ladezeiten noch nicht bekannt, jedoch dürfte sie ebenfalls von den Verbesserungen profitieren. Alternativ steht ein 11-kW-AC-Lader zur Verfügung, der eine vollständige Ladung in etwa 6,5 bis 8,5 Stunden ermöglicht. Diese Ladezeiten machen den Born besonders alltagstauglich, da er sowohl für kurze Stopps als auch für längere Ladepausen geeignet ist.

Realistische Reichweiten im Alltag Die angegebenen Reichweiten von bis zu 600 Kilometern sind beeindruckend, doch wie sieht es in der Praxis aus? Tests und Erfahrungsberichte zeigen, dass die tatsächliche Reichweite stark von Faktoren wie Fahrstil, Wetterbedingungen und Nutzung von Komfortfunktionen abhängt. Bei Autobahngeschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen kann die Reichweite auf etwa 300 bis 400 Kilometer sinken. Innerorts oder bei moderater Fahrweise sind jedoch Reichweiten von über 500 Kilometern durchaus realistisch.

Vehicle-to-Load und weitere Funktionen Eine interessante Neuerung ist die Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion, die es ermöglicht, externe Geräte wie Laptops oder E-Bikes mit Strom aus der Fahrzeugbatterie zu versorgen. Mit einer Leistung von bis zu 3.500 Watt bietet der Born hier eine praktische Lösung für Campingausflüge oder den Einsatz als mobile Energiequelle. Zusätzlich verfügt der Born über neue Assistenzsysteme wie den Travel Assist mit cloudbasierter Geschwindigkeitsregelung und einen Kreuzungsassistenten, die den Komfort und die Sicherheit weiter erhöhen.

Marktstart und Preise Die Produktion des überarbeiteten Cupra Born beginnt im zweiten Quartal 2026, die Markteinführung ist für den Sommer desselben Jahres geplant. Preise wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch es ist zu erwarten, dass sie sich an den bisherigen Modellen orientieren. Das aktuelle Basismodell startet bei etwa 36.450 Euro, während die Topversionen deutlich darüber liegen dürften.