VW E-Up, Seat Mii electric und Skoda Citigo e iV Rückruf von 213 Elektro-Zwergen

Das Jahr 2021 beginnt für 213 Besitzer der drei kleinen Elektroautos VW E-Up, Seat Mii electric und Skoda Citigo e iV mit einer weltweiten Rückrufaktion. In Deutschland müssen sich 112 Besitzer auf einen Rückruf-Brief im Postkasten einstellen. Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist zu lesen, dass es "aufgrund von beschädigten Batteriezellen zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einer erhöhten Brandgefahr kommen kann." Die Lösung des Problems: Austausch der Hochvoltbatterie in der Werkstatt.

Bei Seat ist der Rückruf für den Mii electric unter dem Herstellercode 93J4 und unter der KBA-Referenznummer 010397 zu finden. Betroffen sind hier 27 Fahrzeuge weltweit und sechs in Deutschland. Vom Skoda Citigo e iV geht es um weltweit 64 und deutschlandweit 25 Fahrzeuge. Skoda führt den Rückruf unter dem Code 93J5, das KBA unter der Nummer 010422. Volkswagen stellt mit 122 weltweit betroffenen e-Ups den größten Part. In Deutschland bekommen 81 Fahrzeughalter Rückruf-Post. Hier lautet der Hersteller-Code 93i9 und die KBA-Referenznummer 010324.

Umfrage 4970 Mal abgestimmt Rückruf bei einem Elektroauto? Ich hätte gehofft, dass das bei eher unkomplizierten E-Autos so gut wie nie vorkommt. Wundert mich gar nicht - Elektronik ist doch eher billig produziertes Zeug. mehr lesen

Fazit

Die kleinsten Elektroautos von Seat, Skoda und VW sind von einem Rückruf betroffen. Aufgrund von beschädigten Batteriezellen kann es zu einem Kurzschluss und in der Folge zu erhöhter Brandgefahr kommen.