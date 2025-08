Tesla plant kompakten Pick-up nach Cybertruck-Flop

Tesla-Chefingenieur Lars Moravy bestätigt es jetzt in einem Interview "Wir haben immer über einen kleineren Pick-up gesprochen." Moravy kam ursprünglich von Honda-USA und arbeitet seit 2010 bei Tesla – seine Äußerungen sind also keine Spekulationen, sondern Fakten. Beim X Takeover 2025 hat er jetzt betont, dass Tesla vor allen Dingen seine Robotaxi-Dienste nicht nur für Menschen anbieten möchte, sondern auch für Güter. Dafür müsse man einen kleineren Pick-up bauen (im unten eingebundenen Video ab 22:20 Minuten).

Wie so ein kleiner Pick-up aussehen könnte, dazu gibt es noch keine Informationen – nur Tesla kennt bisher die Antwort. Schließlich freut sich Moravy im Interview, dass die Designer in den Studios bereits an dem kleinen Pick-up arbeiten. Den großen Cybertruck erwähnt er dabei auffälligerweise nicht, was Vermutungen nahe legt, dass der kleine Pick-up kein kleiner Cybertruck werden könnte. Möglicherweise öffnen die Ingenieure nur das Heck des bisher nur als Prototyp gezeigten Robotaxis zu einer Pick-up-Ladefläche.

Mit der Ankündigung reagiert Tesla auch auf das ernüchternde Abschneiden des Cybertrucks: verlangsamter Absatz, Qualitätsmängel und Rückrufe – unterm Strich fehlende Begeisterung beim breiten Publikum. Zumal das monströse Fahrzeug außerhalb Nordamerikas wegen Nichteinhaltung von lokalen Zulassungsvorschriften kaum verkäuflich ist – dies gilt zum Beispiel auf den wichtigen Märkten in China und Europa. Auf dem Heimatmarkt häufen sich in sozialen Medien die Beschwerden über den Cybertruck – selbst seine Software zum teilautonomen Fahren scheint schlechter zu funktionieren als bei den anderen Tesla-Modellen. Leser des US-Automagazins Jalopnik sehen in dem Cybertruck bereits eines der schlechtesten jemals in den USA gebauten Fahrzeuge. Andererseits belegt der Cybertruck bei Verkäufen elektrischer Pick-ups in den USA Platz zwei – ganz knapp hinter dem Ford F-150 Lightning, was trotz aller enttäuschter Tesla-Erwartungen ein guter Wert ist.